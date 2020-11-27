«أبيكورب» تمول شركة طاقة شمسية إماراتية بـ 183 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، عن توقيعها اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار (183.5 مليون درهم)، مع شركة «يلو دوور اينيرجي»، وهي شركة متخصصة في مجال تطوير الطاقة الشمسية، مقرها الإمارات، لتطوير محطات طاقة شمسية كهروضوئية في المنطقة، مع التركيز على الأردن وباكستان.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحطات الطاقة الشمسية قيد التشغيل والإنشاء لشركة «يلو دوور اينيرجي»، أكثر من 110 ميغاوات، وهي موزعة على دول عدة، بما في ذلك الإمارات والأردن وباكستان والسعودية والبحرين وسلطنة عُمان.

استخدام التمويلوستبدأ الشركة استخدام التمويل المقدم من ابيكورب، على شكل تسهيل ائتماني دوّار، لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مختلف أنحاء الأردن، حيث تملك عدة مشاريع قيد التشغيل والإنشاء، تبلغ قدرتها الإنتاجية 79 ميغاوات، وهي أكبر محفظة مشاريع من نوعها لأي شركة تعمل في الأردن.

ويشار إلى أن ابيكورب شاركت في عام 2019 في استثمار مباشر ضم مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية، بلغت قيمته الإجمالية 65 مليون دولار، لدعم استثمارات شركة «يلو دوور اينيرجي» في قطاع الطاقة الشمسية، وحلول كفاءة الطاقة في الأسواق الناشئة.

وقال د. أحمد علي عتيقة الرئيس التنفيذي لشركة ابيكورب: «إن دعم «يلو دوور اينيرجي»، يؤكد التزام ابيكورب بدعم عملية التحول نحو الطاقة المستدامة في المنطقة، حيث تشكّل مشاريع الطاقة الخضراء، أكثر من 15 % من محفظة التمويل الحالية لابيكورب، ونتطلع لمواصلة دعم هذا القطاع الواعد، خلال المرحلة المقبلة، في إطار الأولويات الاستراتيجية لابيكورب، ومكانتها الراسخة».

حلول تمويلية

من جهته، قال جيرمي كرين الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «يلو دوور اينيرجي»: «يتطلب النمو السريع للشركة، حلولاً تمويلية مرنة ومعقولة الكلفة، تمكننا من التوسع عالمياً، ومواصلة دورنا الرائد في مجال تحول الطاقة في المنطقة». مشيراً إلى أن قيمة مشاريع الطاقة الشمسية قيد الإنشاء التابعة للشركة، تتجاوز 50 مليون دولار.

وتتوقع ابيكورب أن المنطقة ستحتاج إلى استثمار 232 مليار دولار في قطاع الطاقة، على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتلبية احتياجات المنطقة من الطاقة، منها 97 مليار دولار لمصادر الطاقة المتجددة.

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