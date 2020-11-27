«اتحاد المصارف» ينظم مؤتمراً عن مكافحة الجريمة المالية

المصدر: دبي - البيان

في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات المصرفية والمالية في مجالي الجريمة المالية ونُظم الامتثال.

وفي ظل الجهود التي تبذلها المصارف العربية عموماً والإماراتية بشكل خاص للحد من المخاطر والانعكاسات السلبية الناجمة عن ذلك، نظّم اتحاد مصارف الإمارات وبالاشتراك مع شركة الاقتصاد والأعمال مؤتمراً حول نُظم الامتثال في المصارف في يومي 25 و26 من شهر نوفمبر الجاري عبر تقنية الفيديو المرئي (Webinar)، وتشارك فيه نُخبةٌ من الخبراء في مجال الامتثال والجرائم المالية والتحول الرقمي.

وركّز المؤتمر على الجهود التي يقوم بها الاتحاد والقطاع المالي في دولة الإمارات، بتوجيهات ودعمٍ متواصلٍ من مصرف الإمارات المركزي، لتعزيز مكافحة الجرائم المالية.

وأكد جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أهمية انعقاد هذا المؤتمر الافتراضي خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع المصارف في الاعتماد المكثف على المنصات الرقمية في ظل انتشار جائحة كورونا، والتحديات الناجمة عن ذلك.

وشددت حنان منصور نائبة رئيس لجنة الامتثال في اتحاد مصارف الإمارات ورئيسة قسم الامتثال والأحكام التشريعية في بنك أبوظبي الأول، على أهمية توحيد الجهود بين إدارات الامتثال في المصارف الإماراتية لمواجهة التحديات المشتركة ومواكبة المعايير المحلية والدولية، حيث قطعت دولة الإمارات شوطاً مهماً في مكافحة الجرائم المالية، إن كان على مستوى التشريعات والإجراءات المستحدثة أو المبادرات المواكِبة لكافة التطورات في مجال الامتثال.

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