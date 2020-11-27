«اتصالات»: الجيل الخامس يدعم تسريع اعتماد الاقتصاد الرقمي

المصدر: دبي-البيان

قال حاتم بامطرف، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا –العمليات الدولية في «مجموعة اتصالات»، إن التكنولوجيا والاتصالات تلعبان اليوم دوراً رئيسياً في عملية التسريع نحو اعتماد وتطبيق الاقتصاد الرقمي المدعوم بتقنية الجيل الخامس 5G، وإنترنت الأشياء IoT، والحوسبة السحابية، وبالشكل الذي يؤثر إيجابياً على كل المجالات والقطاعات.

وذلك من خلال تأسيس بنية تحتية متطورة تدعم وتشجع التعاون والتفاعل بين كل تلك الجوانب والمجالات.

جاء ذلك خلال مشاركة بامطرف في جلسة نقاشية عقدت أمس بتنظيم من مجلس سامينا للاتصالات، بعنوان «تسريع الاقتصاد الرقمي المستدام»، حيث أجمع المتحدثون في الجلسة على أهمية الاقتصاد الرقمي للعقد القادم، وذلك في ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع وتأثير ذلك على مختلف القطاعات.

و شارك في الجلسة متحدثون وقادة من GSMA، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والمملكة العربية السعودية وإفريقيا. وأضاف بامطرف «في ظل الجائحة الحالية التي يعيشها العالم، فقد بدأت جميع الشركات بتسريع جهودها نحو التحول الرقمي من خلال معالجة أوجه القصور التي تطال جميع جوانب الأعمال، والشبكات، والبنى التحتية الخاصة بها.

من جانبنا، يجب علينا جميعاً كمشغلين، وكصانعي قرار، وكهيئات تنظيمية لقطاع الاتصالات، دعم جهود التحول نحو الاقتصاد الرقمي هذه، من خلال تطبيق سياسات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المناسبة لكل الأطراف.

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