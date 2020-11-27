«أي كيو روبوتيكس»:الإمارات لاعب عالمي في صناعة الروبوتات

المصدر: دبي- البيان

أكد فادي العامودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أي كيو روبوتيكس» «IQ Robotics»، المتخصصة في صناعة الروبوتات، أن الإمارات تضطلع بدور عالمي محوري في مواجهة التحديات الناجمة عن الجائحة، ويتبلور في تسريع وتيرة الرقمنة في المنطقة. وتوقع العامودي أن تكون الدولة لاعبًا مهمًا في صناعة الروبوتات العالمية.

وأدلى العامودي بتصريحات عن عملية التحول الرقمي بالإمارات وعن دور الشركة في «أي كيو روبوتيكس» في خدمة هذه العملية.

وقال العامودي: «بفضل الإرشادات الحكيمة لدولة الإمارات ودورها الفعال في مواجهة تحديات الجائحة وضمان مستقبل رقمي يضعنا في أول الواصلين للنجاح مع مشروعاتنا في هذه الدولة تحظى الصناعة الروبوتية بالدعم الكامل لتكون على أتم استعداد للتعامل مع كافة الاحتياجات المستقبلية، من خلال اتباع نهج متقدم.

حيث تفخر»أي كيو روبوتيكس«»IQ Robotics«بدعم القطاع اللوجستي الإقليمي، سواء للتجارة الإلكترونية أو خدمات التجزئة، أو أي نشاط يمكنه الاستفادة من خدمات الروبوتات التي لا تتطلب تدخلاً بشريًا».

وتطرق العامودي إلى الخطط المستقبلية التي تسعى «أي كيو روبوتيكس» لتنفيذها لتعزيز انتشار التقنية في الإمارات في مرحلة ما بعد «كوفيد – 19»، فقال: «بالطبع تعمل دولة الإمارات على تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا لتكون في طليعة خطط تعافي الاقتصاد لمرحلة ما بعد»كوفيد – 19«في الدولة، مواكبة للرؤية الحكيمة والمستقبلية للقيادة الرشيدة.

ويسعدنا أن تكون مهمتنا متوافقة مع الاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى ترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية كواحدة من أذكى المدن، إلى جانب الإسهام في تنشيط السوق الوطني، لجعل الإمارات عموماً واحدة من أسرع الدول في تحقيق التعافي التام من الوباء في العالم» وتقديم حلول مؤتمتة بالكامل، ومدعومة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي لتغيير نسيج الصناعة«.

وعن أكثر الفئات أو القطاعات التي تستفيد من خدمات الروبوتات، قال العامودي:»يمكن لجميع القطاعات الآن تستفيد من خدمة الذكاء الاصطناعي كالقطاع الصحي والاقتصادي والتجزئة وقطاع الخدمات اللوجيستية وشركات التوصيل السريع، خاصة في ظل التحديات القائمة حاليًا، والناجمة عن تفشي الجائحة.

إن خدماتنا وفرّت حلولاً مهمة لمختلف الأطراف، وتساعدهم باستمرار على خفض النفقات التشغيلية، ما يضمن لهم مواصلة عملياتهم واستمرار أنشطتهم حتى في أصعب الظروف«.

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