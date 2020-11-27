تعاون بين إكسبو دبي وكندا لجعل الحدث محفزاً لجمع العالم

المصدر: دبي - البيان

التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، بمجموعة من أعضاء البعثة الدبلوماسية الكندية في دولة الإمارات، لمناقشة التعاون الجاري مع استمرار العد التنازلي لإكسبو الدولي، الذي سيقام في أكتوبر من العام المقبل.

وترأس الاجتماع كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومارسي غروسمان، سفيرة كندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور جان فيليب لينتو، القنصل العام الكندي في دبي والإمارات الشمالية.

وشدد المشاركون على أهمية إكسبو 2020 دبي في سياق ما بعد جائحة «كوفيد19»، بوصفه محفزاً لجمع العالم أجمع في مكان واحد.

ففي هذه الفترة التي تسودها الحيرة وعدم الاستقرار على صعيد عالمي وبشكل غير مسبوق، سيجمع إكسبو 2020 دبي أكثر من 200 جهة مشاركة، بما فيها دول وشركات ومنظمات دولية ومؤسسات تعليمية، إلى جانب الملايين من الزوار للاحتفاء بالبشرية والمساعدة في بناء مستقبل أفضل.

حلول للتحديات

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «يعتزم إكسبو 2020 جمع العالم معاً لتشجيع التضامن والتعاون الدولي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى ذلك.

«رغم أن الكثير تغير هذا العام، فإن هناك تحديات ملحّة وُجدت قبل هذه الجائحة وستستمر بعد انجلائها. وعبر الجمع بين البلدان والشعوب للمساعدة في إيجاد حلول لهذه التحديات، فإن إكسبو يهدف إلى إلهام الأمل والتفاؤل ووحدة الهدف من أجل المستقبل».

مصالح مشتركة

وأكدت كندا أثناء الاجتماع التزامها المستمر بالمساهمة في نجاح إكسبو 2020 دبي، فضلاً عن تعاونها الوثيق مع شركائها في دولة الإمارات لإمتاع الزوار بفعاليات وتجارب تتناول مصالح مشتركة تشمل الابتكار والتسامح والتعاون.

وقالت مارسي غروسمان، سفيرة كندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «مشاركة كندا في إكسبو 2020 دبي ستثبت التزامها بالمستقبل، وبتقديم الحلول لأكثر قضايا العالم إلحاحاً، وذلك تحت شعارنا «المستقبل في البال». يسعدني أن أشهد التقدم المحرز في موقع إكسبو الشاسع والمذهل».

نهج للتعافي

وقال جان فيليب لينتو، القنصل العام الكندي في دبي والمناطق الشمالية: «أتطلع إلى الترحيب بالعديد ممن سيزوروننا، سواء شخصياً أو عن بُعد، في جناح كندا الجميل، الذي يقام في منطقة الاستدامة ضمن موقع إكسبو.

فالاستدامة في صميم النهج الكندي للتعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد19». شهد الاجتماع أيضاً التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين كندا ودولة الإمارات في بناء مستقبل أكثر استدامة وسلاماً وازدهاراً. يُذكر أن إكسبو 2020 دبي هو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وسيُعقد بداية من أول أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

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