قطاع البناء يستعد بالتكنولوجيا لما بعد الجائحة

المصدر: دبي ـ مشرق علي حيدر

أجمع رجال أعمال ورؤساء شركات بناء وطاقة في ختام نقاشات مؤتمر ومعرض «الخمسة الكبار» رقمياً، على أن قطاع الإنشاءات والمقاولات ورغم تعرضه إلى ضغوطات كبيرة وتحديات نوعية عشية جائحة كوفيد التي ضربت العالم، إلا أنه واصل أداء دوره الريادي في تشييد المشاريع الاستراتيجية والتنموية وسط التزامه التام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضحوا أن القطاع بدأ فعلياً بالاستعداد لما بعد الجائحة بتوسيع نطاق تبنيه للتكنولوجيا لاسيما تلك التي تتصل بالذكاء الاصطناعي والبرمجيات ومواد البناء التي توفر مجتمعة خفضاً في التكاليف وفي الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات.

ويتبنى معرض «الخمسة الكبار» الذي يعد أكبر معرض متخصص في قطاع البناء في الشرق الأوسط مفاهيم المباني الخضراء والصديقة للبيئة والتطوير العقاري المستدام، ما يؤكد أن تزايد رقعة استخدام طاقة تبريد المناطق خير دليل على أهمية هذا النوع من التقنيات في خفض تكاليف المشروعات سواء تكلفة البناء أو لاحقاً في التشغيل والصيانة.

أهمية التواصل

وقالت جوزين هيجمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس المنظمة للحدث ومنظمي معرض الخمسة الكبار: «تحظى مشاركة المعرفة وبناء العلاقات بين الشركات والخبراء والحفاظ عليها بأهمية قصوى للاعبي صناعة البناء والتشييد وتكمن أهمية تواصلهم رقمياً في دورة هذا العام من أهم أسباب اجتياز هذه الأوقات العصيبة اجتيازاً ناجحاً».

وأضافت أن الجائحة تمثل منعطفاً في تاريخ البشرية وفي الأنشطة الاقتصادية ومن بينها سوق البناء. يُتوقع أن تعود الاجتماعات المباشرة في معرض الخمسة الكبار في عام 2021، في الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

هاجس القطاع

قال رجل الأعمال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجموعة بالحصا القابضة رئيس جمعية المقاولين بالدولة، إن التوسع في استخدام العمالة بعد الجائحة لا يخدم أطراف العقد، كما لا يخدم الاقتصاد في ظل التحولات التي يشهدها القطاع لجهة صعود حلول وتقنيات تخفض في التكلفة وفي زمن الإنجاز من جهة وزيادة الجودة من جهة أخرى.

وأوضح بالحصا بأن تبنّي الحلول التكنولوجية يشكل هاجساً لدى قطاع، ومن المهم مواصلة تشجيع الشركات الإنشائية على توسيع نطاق استخدام التقنيات الجديدة في تنفيذ المشاريع، إلى جانب التخصص في تنفيذ عقود المقاولات عبر توزيع بنود التنفيذ على مقاولين كل حسب تخصصه.

خفض التكلفة

أكد المهندس عماد عزمي، رئيس شركة «إيه إس جي سي» للإنشاءات، على ضرورة توجه قطاع البناء إلى الاستعداد لما بعد الجائحة بالتوجه إلى المزيد من استخدام التقنيات الإنشائية العصرية، موضحاً أن تلك التقنيات تساهم في خفض تكلفة المشاريع لاسيما تلك المتعلقة بالحلول المبتكرة في صناعة التشييد والبناء لجهة الاستخدام الأمثل لكفاءة الطاقة.

كفاءة الطاقة

أكد أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» أن معرض الخمسة الكبار يمثل فرصة عظيمة للمطورين والمشاركين للاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في تصميم المباني خاصة الصديقة للبيئة وخدمات التبريد، مضيفاً أن المعرض يسلط الضوء على كيفية توفير أفضل الحلول المستدامة، إضافة إلى الترويج لبيئات صحية، مشيراً إلى أن أنظمة تبريد المناطق تعد من أهم حلول البنية التحتية الخضراء والبناء المستدام".

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