«إيس» يفتتح فرعاً جديداً في «فستيفال بلازا» جبل علي

المصدر: دبي ـ البيان

افتتحت مجموعة الفطيم فرعاً جديداً لعلامة إيس الشركة المتخصصة في مجال التحسينات المنزلية ومستلزمات الجلسات الخارجية .

وذلك في فستيفال بلازا جبل علي بدبي. يعرض المتجر الجديد المقام على مساحة 40,000 متر مربع مجموعة من منتجات التحسينات المنزلية ومستلزمات الجلسات الخارجية بما فيها من معدات تجهيز الحدائق وأماكن الشواء والأرضيات ومستلزمات اصنعها بنفسك وستوديو طلاء من العلامات التجارية التي يعرف بها متجر إيس وكل ذلك تحت سقف واحد.

وانطلاقاً من التزام متاجر إيس بتوفير المنتجات والمستلزمات التي يحتاجها الزبائن بالقرب منهم، اختارت إيس افتتاح فرعها في موقع استراتيجي بالقرب من أحدث وأكبر التطويرات السكنية في إمارة دبي.

ويقدم الفرع خدماته للسكان في منطقة المارينا وجبل علي وديسكفري جاردنز والفرجان كما أنه قريب جداً من منطقة دبي الجنوب. من خلال استخدام مساحات البيع المؤقتة تعرض إيس مجموعة واسعة من منتجات الديكورات الخارجية ومستلزمات الاحتفالات والتخييم في أماكن مختلفة من المركز التجاري ليستمتع الزبائن بتجربة التسوق من أفضل العلامات التجارية خلال استكشافهم لفستيفال بلازا. كما ستتوفر عروض وصفقات مذهلة من مختلف الفئات داخل المتجر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز