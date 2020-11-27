«ريبورتاج» تعفي مشاريعها من رسوم الخدمات 10 سنوات

المصدر: (أبوظبي – البيان)

تنظم ريبورتاج للعقارات، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري، يوماً خاصاً للمبيعات، في منتجع ومارينا ويستن دبي شاطئ الميناء بدبي، يوم السبت المقبل الموافق 28 نوفمبر الحالي، مع توفير عرض خاص يشمل الإعفاء من رسوم الخدمات لـ 10 سنوات، على مشاريع الشركة.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 10 مشاريع توفر نحو 4 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي.

وأكد إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي لريبورتاج العقارية إن السوق العقاري بالإمارات يشهد تطورات إيجابية خلال الفترة الحالية، وهو ما يظهر في زيادة المبيعات بالسوق العقارية، لافتاً إلى تحقيق «ريبورتاج» مبيعات قوية خلال العام الحالي، رغم التحديات المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ما يؤكد قوة أداء الشركة، واستقرار القطاع العقاري بالإمارات.

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