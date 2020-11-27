55 عارضاً في «ديكوبيلد» يقدمون أسعاراً تنافسية للمواطنين

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن نسبة حجز الشركات العارضة في معرض«ديكوبيلد»بلغ 100 %، وأن هناك بطاقة للخصومات تمنحها المؤسسة لمتعامليها تتراوح نسبتها بين 20 ــ 50% تقدمها 50 شركة مشاركة بالمعرض وخارجه، تبيع منتجات مواد البناء والديكور وغيرها من الأشياء التي يحتاجها المواطنون لتأسيس منازلهم.

نسخة رابعة

جاء ذلك خلال افتتاحه أمس النسخة الرابعة من معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والإستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2020»، الذي تنظمه المؤسسة حتى 28 نوفمبر الجاري في قاعة «البيت متوحد» بمنطقة الورقاء 4 في دبي، بمشاركة أكثر من 55 عارضا من مختلف إمارات الدولة.

وقال قرقاش إن الحدث يوفر فرصة مهمة للمواطنين، بما يقدمه من أسعار مخفضة مناسبة لمختلف الميزانيات وفي حدود قيمة المنح أو القروض التي يحصل عليها المواطنون المستفيدون من جهات الإسكان في الدولة.

فضلاً عن استعراض آخر ما وصل إليه قطاع بناء وتجهيز المساكن من مواد وحلول وأنظمة مبتكرة، وصيانة المساكن وتوسعتها وتجميلها والاستفادة من التقنيات والمنتجات الموفرة للطاقة والمياه والخدمات الذكية في المساكن، حيث يستطيع المواطن الاطلاع على هذه الفرص والمقارنة في ما بينها لاختيار الأفضل منها، إلى جانب التواصل مع ممثلي البنوك وشركات التمويل الذين يقدمون عروضاً هي الأفضل مقارنة بغيرها.

٪100

وأضاف أن نسبة حجز الشركات العارضة بلغ 100 %، فيما يعكس ذلك المكانة المتنامية التي وصل إليها «ديكوبيلد»، ويؤكد أهميته كمناسبة سنوية تحرص المؤسسة على تنظيمها بهدف التسهيل على المواطنين والتيسير عليهم من خلال توفير خدمات مبتكرة تساعدهم للحصول على الخدمات الإسكانية بأبسط الطرق وأسرعها، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة التي تسعى دوماً إلى تحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة لكافة المواطنين.

مثمناً الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقطاع الإسكان وحرص سموه على توفير المسكن المناسب للمواطنين والرعاية الاجتماعية والاستقرار الأسري.

نموذج متكامل

وتحرص الجهات العارضة على تقديم نموذج للمنزل الإماراتي المتكامل، الذي تتوفر فيه سبل الراحة للمواطن من خلال توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها، فضلا عن تقديم تصاميم إنشائية ومعمارية تم تطويرها من قبل استشاريين للتيسير على المواطنين، بما يخفض من أتعاب المكاتب الاستشارية ويسرع عملية البناء، بهدف العمل على تسهيل إجراءات بناء المساكن للمواطنين وفق مستويات الجودة المطلوبة وفي إطار الوقت والميزانية المحددين.

رعاية

يحظى المعرض الذي يفتتح أبوابه يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساء هذا العام برعاية من بلدية دبي، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وبلدية الشارقة، ودائرة الإسكان في الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وجمعية المهندسين الإماراتية، ورعاية إعلامية من قناة سما دبي وبدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي.

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