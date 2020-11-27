موانئ دبي «أفضل مشغّل محطة للعام» من«ماريتايم ستاندرد»

المصدر: دبي- البيان

حصلت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، الممكّن الرائد للتجارة الذكية، على جائزة (أفضل مشغل للمحطات البحرية للعام) في حفل توزيع جوائز ماريتايم ستاندرد 2020 الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، في 23 نوفمبر 2020، وشهد حضوراً لافتاً من كبار الشخصيات من خبراء الصناعة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين من شركات الشحن والموانئ، ومشغلي المحطات وغيرهم من الجهات العاملة في القطاع.

كما حصل عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، على جائزة (شخصية العام البحرية) لعام 2020. ويعود الفضل في هذا الفوز إلى التزام الشركة طويل الأمد بالابتكار والسلامة والبيئة، ونهجها الطليعي في بناء أفضل تجمع بحري إقليمي.

وجاء فوز موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، بجائزة (أفضل مشغل للمحطات البحرية)، نتيجةً لمستوى الكفاءة التشغيلية والمعتمد على تبني أحدث أنظمة التكنولوجيا والابتكار في محطاتها، التي تبلغ سعتها الإجمالية 22.4 مليون حاوية نمطية.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: يعد هذا التقدير شهادة لنا على تكامل نموذج أعمالنا، والقائم على نظام شامل وفريد من نوعه؛ وهنا أود أن أتقدم بالشكر إلى لجنة التحكيم على تقديرها لتميزنا، كما أوجه شكري لعملائنا وشركائنا وأعضاء فريق موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، الذين نعتبر مساهمتهم بالعمل والإبداع، جزءًا لا يتجزأ من إنجازاتنا.

رؤية متميزة

قال عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: من المشجع أن نرى جهودنا محل تقدير وإشادة بحصولنا على هذه الجوائز المرموقة، التي تؤكد على تميز رؤيتنا والتزامنا بتزويد أعمال عملائنا بأكثر ممكنات التجارة ووسائل الإنتاجية كفاءة وأمانًا. وأسعد بحصولي على جائزة (شخصية العام البحرية) وأتشرف بهذا التقدير، إذ يعدّ إنجازًا لفريق العمل في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات بأكمله، الذي يبذل الجهود بلا كلل لضمان سير العمليات بسلاسة في موانئنا ومحطاتنا.

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