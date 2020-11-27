تصنيف قوي لـ«دبي للتأمين»

المصدر: دبي - البيان

أكدت وكالة «إيه إم بيست» تصنيف القوة المالية لشركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» عند (B ++) «جيد» والتصنيف الائتماني للمصدر طويل الأجل عند (bbb+) للشركة ومنحها نظرة مستقبلية «إيجابية» للتصنيفين.

وتعكس تصنيفات الوكالة، قوة المركز المالي والأداء التشغيلي للشركة ومحفظ أعمالها المعتدلة وإدارتها الملائمة للمخاطر.

كما أثنت الوكالة أيضاً على شركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» كإحدى الشركات ذات سجل قوي من الأداء التشغيلي الذي أدى إلى تحقيق ربحية ثابتة ناتجة عن ضوابط الاكتتاب والانتقاء الحذر للمخاطر.

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