58.6 ألف شركة عاملة في المناطق الحرة بالإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة والاستثمارية في الإمارات 58.6 ألف شركة مع نهاية النصف الأول من شهر نوفمبر 2020 بنمو 9% تقريباً مقارنة مع نفس الفترة من 2019، بحسب ما تظهره الأرقام التي يوثقها السجل الاقتصادي الوطني. وتشكل الرخص الصادرة لهذا النوع من الشركات 8.4% من إجمالي عدد الشركات المرخصة في الإمارات، والتي وصل عددها 693.3 ألف رخصة خلال نوفمبر من العام الجاري.

ويعكس العدد الكبير من الشركات العاملة في المناطق الحرة والاستثمارية في الإمارات المكانة المتميزة التي تتمتع بها الدولة كمركز إقليمي لممارسة الأنشطة الاقتصادية كافة. ويتجاوز عدد المناطق الحرة في الإمارات 44 منطقة موزعة على جميع إمارات الدولة، لكن الجزء الأكبر منها يقع في دبي وأبوظبي. وتتنوع الأنشطة التي يمكن ممارستها من خلال هذه المناطق، حيث تشمل التجارة والصناعة وخدمات النقل واللوجستيك، بالإضافة إلى الخدمات المالية والطبية والتعليمية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الأنشطة الأخرى.

ووفقاً لإحصائيات السجل الاقتصادي الوطني، فإن نحو 80% من شركات المناطق الحرة والاستثمارية تعمل انطلاقاً من دبي وأبوظبي. يشار إلى أن النشاط الكبير الذي تشهده المناطق الحرة في الإمارات يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك بالإضافة إلى كون هذه المناطق تشكل عنصراً داعماً لسياسة التنويع الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعمل الدولة على تعزيزها منذ عدة سنوات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز