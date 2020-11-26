مدينة محمد بن راشد تُعلن عن الفائز بشقة على الواجهة المائية بقيمة 1.2 مليون درهم

أعلنت مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول - أحد مشاريع التطوير العقاري الرئيسية التي تنفذها مجموعة ميدان عن فوز محمد صادق سيحاوي بالشقة السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة على الواجهة المائية بقيمة 1.2 مليون درهم، بعد العرض الترويجي الذي أقامته الشركة على مدار شهر كامل.

وقد تم اختيار الفائز من خلال عملية السحب وأُعلن عنه خلال فعالية افتراضية أدارها «كريس فيد»، أحد أشهر مقدمي البرامج الإذاعية في دبي، وبحضور كل من جوربال سينغ، نائب رئيس الشركة للشؤون المالية والمبيعات وإدارة المشاريع في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، ويوسف الهاشمي، نائب المدير التنفيذي لهيئة التنظيم العقاري (RERA)، والدكتور محمود البرعي، مستشار أول اقتصادي، لهيئة التنظيم العقاري (RERA)، وراشد المري، ممثلاً عن اقتصادية دبي.

ومن جانبه قال سيحاوي: «أشعر بكثير من السعادة لفوزي بهذه الشقة الرائعة، إنه أمر لا يُصدق! لقد قمت بالاستثمار في مشروع الحي الأول منذ البداية، لأنني أحب المشروع وهو وجهة رائعة للسكن والاستمتاع بأسلوب حياة استثنائي. أما وأن عرفت بأنني فزت بهذه الشقة، فتلك سعادة أكبر!».

وفي كلمته صرح جوربال سينغ، نائب رئيس الشركة للشؤون المالية والمبيعات وإدارة المشاريع في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، قائلاً: «نحن سعداء لإقامة هذا العرض الترويجي الحصري خلال هذه الأوقات الصعبة، وقد أدهشنا حجم الاستجابة التي لاقيناها تجاه هذه الحملة من جميع أنحاء العالم والتي تظهر مدى حماس المشاركين ليكونوا جزءاً من مجمّعنا المتفرد».

وأضاف قائلاً: «نتطلع إلى الترحيب بالعديد من العائلات في مجمّعنا السكني الفريد من نوعه هذا، لينعموا بأروع مزايا العيش في الحي الأول».

تتميز هذه الشقة العصرية المكونة من غرفة نوم واحدة بأجواء تبعث على الاسترخاء وتشع بالجمال من الداخل إلى الخارج بفضل «التصميم الداخلي الأنيق»، الذي يضيف إليه التصميم الخارجي الجذاب للبرج المزيد من التفرد والفخامة. تتمتع الشقة بموقع مميز، فهي محاطة بالبحيرة الكريستالية والمساحات الخضراء المترامية الأطراف.

بالإضافة إلى مسار ركوب الدراجات والجري المتاحة لجميع السكان، كما تغمر الأضواء الطبيعية هذه الشقة العصرية على الواجهة المائية بفضل النوافذ الممتدة من الأرضية وحتى السقف حتى توفر لساكنيها إطلالة رائعة لا تُضاهَى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز