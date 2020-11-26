«إيه أو سي» تطلق «آجون بورش ديزاين» للأداء الاحترافي في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «إيه أو سي» AOC، المتخصصة في شاشات عرض الألعاب الكمبيوترية، عن الإطلاق الرسمي لشاشة الألعاب «آجون بورش ديزاين»AGON Porsche Design Gaming في الإمارات.

وسيتوافر الطراز الجديد PD27، في متاجر «فيرجن ميجا ستورز»، ويقدم أداءً فائقاً، يوفر تقنيات عرض احترافية، لا غنى عنها لأي لاعب محترف في عالم الألعاب الإلكترونية.

وتشتهر «بورش ديزاين» بمنتجاتها العصرية والحصرية، ذات الطابع الخاص، والتي تتشكل وتعمل بمستوى جديد تماماً. عند الدمج مع شاشات الألعاب «إيه أو سي»، تحت مجموعة منتجات «اَجون»، فإنك تحصل على أفضل أداء لشاشة ألعاب ممزوجة مع خطوط تصميم مستوحاه من سيارات بورش.

وقالت «كارول آن دياس» مديرة المبيعات الإقليمية - الشرق الأوسط وأفريقيا - لدى شركة «إيه أو سي»: «نحن فخورون ومتحمسون بشراكتنا الرائعة مع «بورش ديزاين» في منطقة الشرق الأوسط، وبالتعاون مع شريك التوزيع الموثوق Techxhub، ومتاجر«فيرجن ميجا ستورز».

يتماشى تراث تصميم بورشه بشكل مثالي، مع أحدث تقنيات العرض لدينا. ونحن نؤمن من خلال شراكتنا، وبفضل شاشات الكمبيوتر الرائعة والفريدة تماماً، أنه يمكننا تزويد عشاق الألعاب في جميع أنحاء المنطقة بتجربة أداء لا مثيل لها».

وصرح «ساشين كابور» نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى شركة Techxhub، وقال: «سيتيح إطلاق «آجون بورش ديزاين»، عبر متاجر «فيرجن ميجا ستورز»، الفرصة لعشاق الألعاب لتجربة هذا المنتج العالمي. نسعى في Techxhub جاهدين، لتقديم أحدث المنتجات في مجال التكنولوجيا، وجلبها إلى المنطقة، والتركيز على احتياجات السوق المستند إلى النظام الإيكولوجي، والتخصيص المستند إلى القنوات وعروض العملاء المستند إلى الحلول».

تحتوي شاشة الألعاب «آجون بورش ديزاين» الجديدة، على إضاءة محيطة خلف الشاشة، تضيف تجربة غامرة أكثر إلى جانب مكبرات صوت مزدوجة بقوة 5 وات، معززة بصوت DTS. تتيح لك لوحة مفاتيح الألعاب اللاسلكية، تكوين إعدادات الشاشة المختلفة، والوصول إليها بما في ذلك FPS وRGB، وما إلى ذلك بضغطة زر. الشاشة أيضاً أول جهاز يحتوي على صوت تشغيل يحاكي صوت محرك بورش القوية.

وقال «أيمن داتسا» مدير المنتجات الإقليمي في «فيرجن ميجا ستورز»: «نحن متحمسون لإطلاق شاشة الألعاب «آجون بورش ديزاين» عبر متاجرنا. ستكون هذه الشاشة الأفضل في فئتها، وستقدم عرضاً رائعاً للألعاب».

تتضمن شاشة الألعاب «آجون بورش ديزاين» أيضاً شعاراً قابل للتكوين، والذي يعرض صورة شعار «اَجون» أو «بورش ديزاين» أسفل الشاشة مباشرةً. كما تم تضمين «العرض على الشاشة» (OSD) جديد في PD27، لتزيد من التميز الفريد لعلامة «بورش ديزاين» التجارية.

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