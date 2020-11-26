65 % إنجازاً بمشروع «هيلز» في أرجان دبي لاند بكلفة 100 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «سمانا للتطوير العقاري»، شركة التطوير العقاري، التي تتخذ من دبي مقرّاً لها، عن إنجاز 65 % من أعمال البناء في مجمّع «سمانا هيلز» السكني، المؤلف من 5 طوابق، قبل الموعد المحدد لها.

مشيرةً إلى أنّ أعمال البنى الفوقية فيه قد اكتملت بنسبة 100 ٪، قبل 70 يوماً من الموعد المحدّد، بالرغم من التداعيات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» على طبيعة ووتيرة الأعمال.

وكانت «سمانا للتطوير العقاري»، أعلنت عن انتهاء الأعمال في هذا المشروع وتسليمه مبكراً، بالرغم من الظروف المعروفة من الجميع، في إنجازٍ غير مسبوق في عالم العقارات في دبي، حيث يؤدّي التأخير في تسليم أيّ مشروع، إلى إلحاق الخسائر بالمطوّرين العقاريين له.

وقال عمران فاروق، المدير التنفيذي لمجموعة «سمانا للتطوير العقاري»: «تواصل «سمانا للتطوير العقاري»، إثبات ريادتها في هذا القطاع، وتجديد تفاؤلها بمستقبل سوق العقارات في دبي، استناداً إلى الواقع القائل بأنّ دولة الإمارات لا تزال الأولى في المنطقة، لناحية اعتماد إجراءاتٍ تاريخية تسهم في الانفتاح الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، ما يجعل من دبي الملاذ العقاري الآمن والجاذب لكل المستثمرين.

من هذه الإجراءات الاقتصادية الجديدة، تملّك الأعمال بنسبة 100 ٪ في دبي، ما سيؤدّي إلى انتعاش السوق وانفتاحه على المزيد من المشاريع والاستثمارات».

وأضاف: «بدأ المستثمرون في التطلّع من جديد للعمل في دبي، مؤكدين أنها إحدى أكبر الوجهات العالمية في تحقيق تحسنٍ ملحوظ، نتيجة إقرار مجموعةٍ من الإصلاحات الاقتصادية، والإجراءات الداعمة لقطاع العقارات».

وتابع فاروق قائلاً: «نركز في تحقيق نجاحنا على تنفيذ أعمال البناء بمستوى جيّد ووتيرةٍ سريعة، إلى جانب حرصنا على تسليمها قبل الموعد المحدد لها، مع التزامنا بمصلحة عملائنا، والمرونة والريادة في إدارة أعمال البناء بصورٍ مبتكرة. هذا هو السرّ الذي يُبقي «سمانا للتطوير العقاري» في الطليعة دائماً».

ومن جهة أخرى، أشاد تقريرٌ مستقلّ لدائرة الأملاك والأراضي في دبي، بتقدّم أعمال البناء في مشروع «سمانا هيلز»، مشيراً إلى اكتمال نسبةٍ عالية جداً من أعمال الحفر والتدعيم والأساسات والكتل، وغيرها من الأعمال الإنشائية فيه، وبلوغها مراحل متقدّمة.

يقع مشروع «سمانا هيلز»، بالقرب من حديقة الزهور المعجزة «ميراكل غاردن»، في منطقة «أرجان دبي لاند»، وهي الحديقة الأضخم في العالم، إذ تضمّ أكثر من 50 مليون زهرة، و250 مليون نبتة، ما يجعلها الوجهة الأكثر جذباً للسياح على مستوى العالم.

يمتدّ مشروع «سمانا هيلز» فوق مساحةٍ إجمالية تبلغ 100,000 قدم مربع، ويضمّ 205 وحداتٍ سكنية، تشمل استوديوهات وشققاً بغرفة نومٍ واحدة وغرفتَيْ نوم.

تبدأ أسعار الشقق في هذا المشروع السكني المتميّز بتصميمه الفاخر على طراز منتجع، من 399,000 درهم (108,000 دولارات أمريكية) للاستوديو، و599.000 درهم (163,000 دولار أمريكي) للشقق ذات غرفة نومٍ واحدة، مع خيارات مرنة للسداد، تجذب المشترين والمستثمرين معاً.

تتراوح مساحات الشقق في «سمانا هيلز» بين 360 و1,375 قدماً مربعة، وهو يضمّ مسبحاً مترامياً وساونا وغرفة بخار وصالة للألعاب الرياضية، ومنطقة لعب للأطفال، ومواقف مسقوفة للسيارات، بالإضافة إلى تكنولوجيا البيوت الذكية. جرى تصميم «سمانا هيلز»، وفق أعلى المعايير، التي تضمن تقديم مشاريع عقارية عالية الجودة بأسعارٍ معقولة.

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