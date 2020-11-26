وسط ترحيب حار.. رحلة "فلاي دبي" الافتتاحية تهبط في تل أبيب

المصدر: دبي - البيان

هبطت أول رحلة تجارية منتظمة تشغلها فلاي دبي من مطار دبي الدولي في مطار تل أبيب بن غوريون الدولي اليوم الخميس في الساعة 11:35 حيث استقبلت الرحلة برشاشات المياه التقليدية.

وقاد طائرة الرحلة الافتتاحية الكابتن باتريك جونزنباخ ومساعده الاماراتي عبدالله الشامسي.

وكان على متن الرحلة وفد برئاسة غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي.

وكان في استقبال الوفد لدى وصولهم المطار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووفد رفيع المستوى ضم الرئيس التنفيذي لمطار بن غوريون الدولي شموئيل زاكاي وممثلين عن قطاع الطيران.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "تأتي الرحلة الافتتاحية اليوم انعكاسا لاتفاقية النقل الجوي. تشغيل هذه الرحلات الجوية المباشرة سيدعم تطوير المشاريع التجارية عبر عدد من القطاعات مما يساعد على تعزيز النجاح والازدهار. نتطلع إلى الترحيب بأول مسافرين من إسرائيل عند قدومهم لاستكشاف الإمارات العربية المتحدة".

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية، "منذ أن أعلنا إطلاق خدماتنا الى تل أبيب، شهدنا طلبًا قويًا على الرحلات من كل من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. تلقينا أولى حجوزاتنا من كل من السياح والمسافرين من رجال الأعمال بعد وقت قصير من الاعلان عن جدول الرحلات المنتظمة الجدول الزمني. هناك فرصة لتعزيز رحلاتنا اليومية وهي رحلتين يوميا بشكل أكبر".

توفر شراكة فلاي دبي الموسعة بالرمز مع طيران الإمارات للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مطار دبي الدولي الذي يعد اليوم مركزا عالميا للطيران يوفر رحلات الى اكثر من 155 وجهة بين كل من طيران الإمارات وشبكات فلاي دبي بما في ذلك أستراليا والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

تقدم فلاي دبي خدمات سفر مريحة وموثوقة. سيكون للمسافرين خيار تجربة درجة رجال الأعمال والاستمتاع بالمساحة والخصوصية في المقصورة، والمقعد الفسيح المريح، والترفيه على متن الطائرة مع أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية المتاحة للمشاهدة ومجموعة من خيارات تناول الطعام. تتوفر وجبات كوشر للطلب المسبق. سيستفيد المسافرون أيضًا من أولوية خدمة إتمام إجراءات السفر في المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي.

سيستمتع الركاب المسافرون على الدرجة السياحية بمقعد من تصميم شركة ريكارو يوفر مستويات مثالية من المساحة والراحة في الاجواء خلال الرحلة التي تستغرق أقل من أربع ساعات. تواصل فلاي دبي نشر خدمة الواي فاي عبر أسطولها مما يتيح للركاب البقاء على اتصال أثناء رحلتهم ويمكنهم تصفح الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي والحصول على آخر الأخبار. يمكن للمسافرين الاختيار بين باقات الأسعار (فليكس / القيمة) أو (لايت) حسب احتياجات السفر الخاصة بهم.

وتعد دبي واحدة من الوجهات السياحية الرائدة في العالم وهي معروفة بفنادقها الفخمة ومراكز التسوق وناطحة السحاب برج خليفة وهو أطول مبنى من صنع الإنسان في العالم، فضلاً عن شواطئها النظيفة ومناظرها الصحراوية البديعة. كما انها أيضًا مركز دولي للفاعليات وهناك فرصة للاستمتاع بالمرافق الترفيهية الحي ونمط الحياة والأنشطة الرياضية.

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