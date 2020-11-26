3.9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 3.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1004 مبايعات بقيمة 1.99 مليار درهم منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 412.83 مليون درهم و944 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.58 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 216 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 83 مبايعة بقيمة 160 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 75 مبايعة بقيمة 258 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 117 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.64 مليار درهم منها 69 رهن أراض بقيمة 673.58 مليون درهم و255 رهن فلل وشقق بقيمة 969.79 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الحبية الرابعة بقيمة 371 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 277 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 72 هبة بقيمة 333.67 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 90 مليون درهم وأخرى في منطقة البدع بقيمة 38 مليون درهم.

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