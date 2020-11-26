الإمارات تشهد تدشين أكبر يخت في العالم من الألياف الزجاجية المركبة

المصدر: دبي -البيان

سجلت اليوم شركة الخليج لصناعة القوارب (جلف كرافت) إنجازا عالميا أخرا ليضاف إلى سجل (صنع في الإمارات) و ذلك بتدشين الماجستي 175 كأكبر يخت في العالم مصنوعا من الألياف الزجاجية المركبة الذي وصل حجمه الإجمالي الى 780 طن.

ويعتبر الماجستي 175 أول يخت (ميغا) تصنعه الشركة بطول 54 مترا و عرض 9.8 مترا و غاطس 2.25 مترا.

احتفل رئيس مجلس إدارة شركة جلف كرافت، محمد حسين الشعالي ، بهذه المناسبة قائلا: إنه يوم مميز للغاية في تاريخ جلف كرافت ، وأنا فخور بكل من ساهم في صناعة هذه الجوهرة الرائعة التي تم إطلاقها اليوم كأكبر يخت ميغا مصنع من الألياف المركبة في العالم. استغرق بناء الماجستي 175 أربع سنوات من العمل الجاد والتفاني من الفريق بأكمله.

وأضاف: "تصنيع اليخت ماجستي 175 وضع اتجاهاً جديداً في سوق اليخوت الذي سيتبعه العديد من أحواض بناء السفن في العالم".

قام المصمم الإيطالي (كريستيانو غاتو) بالتعاون مع فريق التصميم في الشركة بالعمل على التصميمات الداخلية والخارجية لليخت.

يضم هذا اليخت الميغا 4 طوابق تشمل 7 غرف رحبة تتسع ل14 ضيفا بكل راحة وقد خصص الطابق العلوي للمالك ليضم جناحا خاصا في مقدمة اليخت حيث يسمح له ولضيوفه بالخروج الى مسبح كبير يصل طوله الى 5 أمتار، كما ويوجد 7 كبائن للطاقم تتسع الى 15 بحارا، وغرفة خاصة لقبطان اليخت.

بالإضافة الى ذلك فإن اليخت مجهز بمطبخ كامل و مطبخ أخر مهني للطاقم.

وقد نفذ المهندس البحري الإيطالي ( ماسيمو غريغوري) من استديوهان يانكي ديلتا الدراسات الهندسية البحرية على اليخت الميغا ما جعله يتميز ببدن مزاح مع غاطس 2,25 متر يمكنه الإبحار في أماكن منخفضة العمق مثل الكاريبي.

وعلاوة على ذلك، يمكن للماجستي 175 ميغا ان يصل الى سرعة قصوى تبلغ 16.5 عقدة، حيث يعبر المحيط ويقطع مسافة 4000 ميل بحري على سرعة 10 عقد بدون الحاجة للتزود بالوقود.

مزود اليخت الميغا بمحركين توأم من علامة MTU بقوة 2000 حصان لكل منهما.

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