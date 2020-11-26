هيئة تنظيم الاتصالات تختتم مخيم بذور المستقبل الافتراضي

المصدر: دبي – البيان

اختتمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بصندوق الاتصالات وتقنية المعلومات الدورة الرابعة من مخيم بذور المستقبل الافتراضي الذي أقامته بالتعاون مع شركة هواوي، شارك في المخيم الذي أقيم افتراضياً 25 طالباً من طلاب الجامعات في الدولة، استفادوا من البرنامج التعليمي التفاعلي الغني بالمعلومات المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وحصل الطلبة في ختام المخيم على شهادات تدريبية معتمدة من شركة هواوي.

وعلى مدار 5 أيام هي مدة المخيم، استفاد الطلبة المشاركون مجموعة من الدورات التخصصية قدمها المخيم في مجالات شبكات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والقيادة، وخدمات هواوي للجوال.

وحول هذه الفعالية قال المهندس عمر المحمود الرئيس التنفيذي لصندوق الاتصالات وتقنية المعلومات: «تحرص الهيئة ممثلة بصندوق الاتصالات وتقنية المعلومات وبتوجيهات من القيادة الرشيدة على دعم الكوادر الشابة، والعمل على تمكينهم وتوفير كافة الفرص التدريبية والتعليمية لهم.

ويجسد هذا المخيم التزام الهيئة بتعزيز نهج الابتكار في صياغة مستقبل جيل الشباب من خلال العمل على نقل المعارف وصقل المواهب وتنمية المهارات والخبرات بغية تجهيز الكوادر المحلية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بالتعاون مع الجهات الحكومية والجامعات والمعاهد المعنية، كما أننا نفخر بروح الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية.

حيث أكدت شركة هواوي من خلال مشاركتها في هذه المبادرة رغبتها في تعزيز مسؤوليتها المجتمعية ومساهمتها في ترسيخ ثقافة الابتكار ونهج التفكير المستقبلي لدى الشباب».

وبدوره قال لي شيانغ يو نائب رئيس هواوي الشرق الأوسط: أود أن أشكر الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة في صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات لدعمها برنامج بذور المستقبل، الذي نلتزم بتنظيمه سنويًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، لمساعدة الطلبة على توسيع آفاقهم واكتساب المزيد من المعرفة والمهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

منذ عام 2016، توفر بذور من أجل المستقبل للطلبة في الإمارات العربية المتحدة الفرصة لاستكشاف أحدث التقنيات والابتكارات التي أصبحت تؤدي دورًا مهمًا في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ونتطلع إلى رؤية مساهمة الطلبة المشاركين في دفع عملية التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030 في الدولة.

وخلال المخيم تعرف الطلبة إلى الإمكانيات الكبيرة لشبكات الجيل الخامس، وكيفية استخدام هذه الإمكانيات في تطوير الخدمات والمشاريع في كافة المجالات، وتعرف المشاركون إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والطرق التي يمكن من خلالها الاستفادة من هذه التقنيات خصوصاً في المجالات الصحية والتعليمية والنقل وغيرها، كما تطرق المخيم إلى أحدث أساليب القيادة في عصر يتسم بالسرعة والعمل عن بعد.

يذكر أن صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات منذ تأسيسه نجح في تحقيق إنجازات كبيرة، سعياً منه لتلبية الأهداف المرسومة وتوظيف كافة الإمكانيات التي تمكّن هذا القطاع الحيوي من الاستمرار في أداء مهامه بكوادر وطنية مؤهلة ومدربة تحقق رؤيتنا الطموحة «الإمارات 2021.

ويقدم الصندوق الدعم للمبادرات والمشاريع الوطنية ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيزها، كما يساهم في دعم الخطط الاستراتيجية للدولة، من خلال ربط القطاعات المختلفة بأحدث مكونات البنية التحتية، المواكبة لمستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

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