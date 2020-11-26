الإمارات توقع اتفاقية خدمات نقل جوي مع كوراساو

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت دولة الإمارات وكوراساو، الدولة التابعة لمملكة هولندا، اتفاقية خدمات النقل الجوي لغرض تشغيل خدمات نقل جوي بين إقليمي البلدين وما وراءهما.

وقع سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ولودي إمبرختس سفير مملكة هولندا في دولة الإمارات العربية المتحدة الاتفاقية في مقرالهيئة العامة للطيران المدني في دبي.

يأتي هذا التوقيع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني لتوسيع شبكة علاقات النقل الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة البحر الكاريبي.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية وقعت الهيئة العامة للطيران المدني اتفاقيات خدمات جوية مع عدة دول في هذه المنطقة، منها جامايكا وكومنولث جزر البهاما وأنتيغوا وبربودا وجمهورية هايتي وسانت لوسيا.

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