دناتا أول شركة تقدم "مناولةً خضراء كاملة" في الولايات المتحدة

المصدر: دبي - البيان

حققت دناتا، التي تعد من أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، إنجازاً بارزاً في رحلة الاستدامة، وأصبحت أول شركة تقدم بنجاح "مناولة أرضية خضراء كاملة" في الولايات المتحدة.

وضمنت دناتا مناولة سلسلة وآمنة في رحلتي الوصول والمغادرة لطائرة إيرباص A320 تابعة لشركة "فيفا إيروباص" المكسيكية في المبنى 1 بمطار نيويورك جيه اف كيه، وذلك باستخدام معدات دعم أرضي خضراء لا يصدر عنها أي انبعاثات كربونية.

وخلال المناولة الخضراء، نقل فريق دناتا الأمتعة إلى الطائرة بجرارات تعمل بالكهرباء، واستخدم أحزمة نقل كهربائية لتفريغ وتحميل الأمتعة والبضائع. وقام موظفو دناتا ذوو الخبرة بدفع الطائرة للخلف من البوابة باستخدام جرار دفع كهربائي تمهيداً لتحركها على أرض المطار وإقلاعها فيما بعد.

وقال المدير التنفيذي لدناتا الولايات المتحدة ديفيد باركر: "يسعدنا تحقيق هذا الإنجاز البارز من خلال استخدام المعدات الصديقة للبيئة فقط لتقديم تجربة مطار سلسة للركاب، وضمان المغادرة الآمنة وفي الوقت المناسب لرحلات عملائنا. نحن ملتزمون بتحويل أسطولنا في الولايات المتحدة إلى معدات كهربائية للحفاظ على البيئة".

وأضاف: "نواصل الاستثمار في البنية الأساسية والمعدات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل بصمتنا الكربونية. وانطلاقاً من مسؤولياتنا المهنية والاجتماعية، فإننا مستمرون في تعزيز عملياتنا لتقديم أعلى قيمة ممكنة لشركائنا وعملائنا".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "فيفا إيروباص" خوان كارلوس زوازوا: "يسعدنا أن نكون جزءاً من ابتكار يضع حماية البيئة في صميمه. لا شك أن دناتا شركة رائدة عالمياً ملتزمة تجاه كوكبنا، وعملنا معها يمثل خطوة أخرى بصفتنا ناقلة خضراء، لأن عملياتنا ينجم عنها أقل انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون لكل مسافر في المكسيك، كما أننا أول ناقلة تقوم بتدوير نفايات الرحلات الجوية. نحن مقتنعون تماماً بأن الاستدامة يجب أن تكون في قلب عمليات النقل الجوي".

تقدم دناتا خدمات المناولة الأرضية والركاب والبضائع لأكثر من 60 ناقلة في 27 مطاراً في الولايات المتحدة.

ويتألف فريق دناتا الولايات المتحدة من أكثر من 3700 متخصص في مجال الطيران، ساعدوا أكثر من 30 مليون مسافر، وحققوا عمليات سلسة لـ100 ألف رحلة، وناولوا 800 ألف طن من البضائع في عام 2019.

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