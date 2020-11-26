«ديبا» تفوز بعقد لمشروع فندقي قيمته 80 مليون درهم

المصدر: دبي- سيد صالح

أعلنت مجموعة «ديبا»، المُزَوٍد الرائد عالمياً لحلول وأعمال الديكور الداخلي، عن فوز وحدتها الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط بعقد تتجاوز قيمته 80 مليون درهم، لتنفيذ أعمال الديكور في فندق بأبوظبي، وذلك بحسب الإفصاح الذي نشرته المجموعة عبر موقع «ناسداك دبي».

وتتخصص الوحدة الرئيسية للمجموعة في الشرق الأوسط في تزويد المشروعات السكنية، الفندقية والتجارية وقطاعات النقل والبنية التحتية المدنية بحلول التصميم وأعمال الديكور.

وعلق كيفين لويس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلاً: «تسعى «ديبا» إلى تقديم أفضل الحلول فيما يتعلق بخدمات التصميم لعملائنا. ويُعَدٌ إرساء هذا العقد علينا بمثابة شهادة على قدراتنا وسجل أعمالنا ونجاحتنا الذي لا نظير له. ونشعر بسعادة بالغة لفوزنا بهذا العقد ونتطلع إلى تسليم هذا المشروع إلى العميل في موعده المحدد، وبأعلى جودة ممكنة».

وأضاف لويس: «على الرغم من التحديات الراهنة التي يخوضها قطاع الإنشاءات في المنطقة، تواصل «ديبا» الفوز بمشروعات جديدة عبر كافة وحدات الأعمال الرئيسية التابعة لها. إن التنوع الذي تتمتع به «ديبا» في كلٍ من قطاعاتها والتوزيع الجغرافي لأنشطتها يمنحها منصة قوية لتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة، والذي تمخض بالفعل عن تحقيق وفورات هائلة في الكُلفَة. وعلاوة على ذلك، فإن برنامج التصرف في الأصول غير الجوهرية يستمر لإمداد وحدات الأعمال الرئيسية لدى «ديبا» بالسيولة الكافية لتنفيذ المشروعات في الأوقات المُحَدًدَة وبمستويات الجودة التي يتوقعها منها عملاؤها».

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