«هيئة الاتصالات»: «اتصالات» و«دو» تعززان شبكاتهما لتلبية الطلب المتزايد

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

توقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن تستمر الشركتان المرخص لهما «اتصالات» و«دو» في تعزيز شبكاتهما للمحافظة على مستوى عالٍ من الخدمات.

وذلك في ظل الطلب المتزايد على خدمات الهواتف المتحركة.

وقالت الهيئة، في المسح الذي تم إجراؤه لقياس جودة خدمات شبكات الهواتف المتحركة ونشرت نتائجه المحدثة أمس، إنها ستستمر في العمل عن كثب مع المشغلين لتقديم ملاحظاتهم حول جودة شبكات الهواتف المتحرك، معتقدة أن هذا الإطار من التعاون مع المشغلين من شأنه أن يثمر نتائج ملمومة للمستهلكين، حيث يعمل على تحسين الجودة الكلية والشاملة لخدمات الهواتف المتحركة في الدولة عاماً بعد عام.

وذكرت الهيئة أن توفير مستويات عالية من خدمات الهواتف المتحركة في الدولة يخلق أساساً متيناً يمكن أن تتأسس عليه قيادة دولة الإمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.

تحسينات مستمرة

وبيّنت الهيئة أن مسحها أظهر عملية التبني السريع لأحدث تقنيات الهواتف المتحركة من قبل الشركتين المرخص لهما مما يفيد مستخدمي خدمات الهواتف المتحركة عبر توفير خدمات بيانات الهواتف المتحركة من الدرجة الأولى.

مشيرة إلى أنه قد تم تحقيق تحسينات مستمرة من قبل الشركتين المرخص لهما، وهو ما يظهر في مؤشرات الأداء الرئيسية كل عام بصورة ملحوظة في خدمات البيانات، وتم تحقيق ذلك بفضل استخدام أحدث التطورات في مجال الجيل الرابع من قبل الجهتين المشغلتين.

وذكرت الهيئة أن النتائج تم مقارنتها مع الدول الأخرى المتقدمة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في العالم باستخدام بيانات مسموح مقارنة مشابهة تم إجراؤها في تلك الدول، حيث حققت الشركات المشغلة لأجهزة الهاتف المتحرك في الدولة أداء تنافسياً بالمقارنة مع تلك الدول.

وأشارت أن المسح أكد أيضاً الاستخدام الفعّال للترددات الراديو المخصصة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات إلى شركتي «اتصالات» و«دو» على حد سواء، مشيرة إلى مناقشة نتائج المسح مع الشركتين لتمكينهما من مواصلة تعزيز مستوى وجودة خدمات الهاتف المتحرك التي يتم تقديمها.

46 ألف مكالمة

وذكرت الهيئة أنه تم إجراء المسح في الربع الرابع من العام الماضي، والذي غطى أكثر من 24.5 ألف كم من الطرق في الدولة بمحصلة ما يقارب 46 ألف مكالمة صوتية على شبكة كل شركة، واختبار مجموعة من خدمات البيانات المتاحة في جميع تقنيات الجيل الثاني والثالث والرابع.

انقطاع المكالمات

وبلغت نسبة انقطاع المكالمات في التغطيات الخارجية بالنسبة لاتصالات نحو 0.06%، ودو 0.46%، حيث تعد المكالمة مقطوعة عندما يتم قطع الاتصال قبل الأوان خلال فترة الـ 90 ثانية من الوقت الفعّال للمكالمة، ويمكن أن يحدث لضعف التغطية أو التداخل أو المسائل المتعلقة بالشبكة.

ريادة

بيّنت الهيئة أن دولة الإمارات باتت رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الخليج، فيما تلعب هيئة الاتصالات دوراً حيوياً في المحافظة على أعلى المعايير في القطاع، وقد تحقق ذلك عبر ضمان توفير خدمات الهاتف المتحرك على نطاق واسع في كل أنحاء الدولة، وكذلك عبر التحسين المستمر لجودة الخدمات التي يتم تقديمها.

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