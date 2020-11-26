حركة الطيران بمطار دبي تضاعفت 3 مرات في 5 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في إقليم أفريقيا والشرق الأوسط، إن استراتيجية إمارة دبي لمواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا «كوفيد 19» في قطاع الطيران أثبتت نجاحها وفعالياتها مع تضاعف حركة الطيران بمطار دبي الدولي 3 مرات خلال الفترة من يونيو وحتى أكتوبر الماضي.

وأضاف البكري، على هامش مؤتمر صحافي افتراضي أمس، إن إجراءات دبي لدعم قطاع الطيران شملت فتح الأجواء وتطبيق أعلى مستويات التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المسافرين، وأزالت العوائق التي تحد من تعافي القطاع مثل الحجر الصحي، وهو ما دفعه لتسجيل زيادة في الحركة الجوية.

حماية

وأشار إلى من بين جهود دبي في مجابهة الجائحة، إلزامية معدات الحماية الشخصية والتغطية بموجب القانون في جميع أنحاء الإمارة بما في ذلك جميع المطارات وعلى متن الطائرات المسجلة في الإمارات وفي مناطق العبور، كما أنه يتعين على جميع الركاب القادمين والعابرين الموافقة والتوقيع على تعهد هيئة الصحة بدبي، وأيضاً يتعين على جميع الركاب القادمين إلى دبي تنزيل تطبيق «دبي كونكت» على هواتفهم الذكية.

وأشار البكري إلى تطبيق معايير التباعد الاجتماعي بموجب القانون في الإمارة بما في ذلك جميع المباني العامة والخاصة والمطارات، ولا يتعين تطبيق هذا على متن الطائرات إنما يخضع لتقدير من قبل شركة الطيران، كما يتم إجراء الفحص الصحي الإلزامي لجميع الركاب القادمين والمغادرين والعبور في نقاط اتصال متعددة وبأقل قدر من التدخل البشري ودون أي طابور أو تعطيل للعمليات.

حجر صحي

وأوضح نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في إقليم أفريقيا والشرق الأوسط، أنه يمكن للمسافرين من أكثر من 50 دولة السفر لدبي من دون إجراء فحص «بي سي ار» والذي يمكن الحصول عليه عند الوصول، كما أن الغالبية العظمى لا تحتاج إلى اختبار للعبور، فهنالك دول معينة تتطلب «بي سي ار» قبل المغادرة وعند الوصول.

وذكر البكري أن دبي لا تطبق سياسة الحجر الصحي على الركاب القادمين، فالركاب الذين يقدمون اختبار «بي سي ار» سلبي يدخلون المدينة والذين يخضعون للاختبار عند الوصول لا يحتاجون إلى الحجر الصحي، كما لا تفرض دبي قيوداً على السفر على أي جنسية كانت، وقد أعادت تطبيق سياسة التأشيرة بالكامل .

كما كانت قبل الجائحة علاوة على ذلك، أنشأت الحكومة تأشيرة «عمل من دبي» تسمح لجميع الجنسيات بالعيش والعمل في دبي.

وأكد البكري أن حكومة دبي تتبع بروتوكولات صارمة للطيران تتوافق بنسبة 100% مع فريق عمل إنقاذ صناعة الطيران المدني واللوائح الاتحادية للهيئة العامة للطيران المدني جنباً إلى جنب مع المتطلبات الصحية على مستوى الإمارة.

دور محوري

في سياق آخر، قال نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في إقليم أفريقيا والشرق الأوسط، إن شركات الطيران في الشرق الأوسط ستلعب دوراً محورياً في نقل لقاح «كوفيد 19»، داعياً جميع دول المنطقة إلى التحضير المكثف لعمليات نقل وتوزيع اللقاح عالمياً.

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