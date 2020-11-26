مدينة دبي الصناعية تكمل توسعة أساسية

دبي- البيان

أعلنت مدينة دبي الصناعية استكمال توسعة أساسية لمواكبة نمو التصنيع والخدمات اللوجستية في الإمارات العربية المتحدة، من خلال تزويد مجمّعها بالخدمات الرئيسية اللازمة لتعزيز البنية التحتية.

وبعد أن تم استكمال توسعتين للطريق السريع لشارع الإمارات، سيتاح المجال أمام الشاحنات الثقيلة في الوصول المباشر إلى الجسر الرئيسي الذي يربط أبوظبي بالمناطق الشمالية وسلطنة عمان والسعودية. وسيسهم التحسين الذي شهدته شبكة طرق المجمّع البالغ طولها 127 كيلومتراً في تحسين قدرات أكثر من 750 شريكاً تجارياً على الحركة والنقل.

كما شهدت المدينة توسعة جديدة لمساكن العمال بسعة 14 ألف سرير، وبذلك يتجاوز إجمالي عدد الأسرة 56 ألف سرير.

وبلغت الاستثمارات في المشروعين 410 ملايين درهم، وقد اكتملا وأصبحا جاهزين للاستخدام. ومنذ إنشائها في 2004، شهدت دبي الصناعية استثمارات غير مباشرة تجاوزت قيمتها 8.4 مليارات درهم، وتم ضخها في بيئة عملها لإنشاء مركز يجمع الشركات العاملة في قطاعي التصنيع الخفيف والمتوسط.

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