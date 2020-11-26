تحسن تدريجي بأسواق الذهب في دبي خلال الفترة المقبلة

المصدر: دبي – عمرو عادل

قال توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، إن أسواق الذهب في دبي ستشهد تحسناً تدريجياً خلال الفترة المقبلة بالتزامن موسم الأعياد القادم واحتفالات اليوم الوطني الـ 49 وأيضاً مهرجان دبي للتسوق.

وأضاف لـ«البيان الاقتصادي» على هامش فعالية إطلاق «خريطة مدينة الذهب الاستكشافية» الجديدة، أن حركة البيع في تحسن مستمر منذ إعادة فتح حركة الطيران، وعودة السياح إلى دبي، ومن المتوقع أن تتواصل نسب ارتفاع المبيعات بدعم من زيادة معدلات التدفق السياحي خلال مهرجان دبي للتسوق من 17 ديسمبر 2020 وحتى 30 يناير 2021، والاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، وهي الفترة المشهورة بالإقبال على شراء المعدن الثمين.

زيادة المبيعات

وأوضح أن عروض مفاجآت صيف دبي ومهرجان «ديوالي» ساهما في زيادة مبيعات مشغولات الذهب بشكل ملحوظ خلال الأشهر الخمسة الماضية، مقارنة بالفترات العادية، فيما يتوقع أن تستمر نسب الارتفاع بالمبيعات بدعم من العروض المقدمة خلال مهرجان دبي للتسوق.

تصحيح سعري

وحول التراجعات الحاصلة في أسعار الذهب عالمياً، قال إنها تأتي كحركة تصحيح في مسار أسعار المعدن الثمين، لكن يبقى الذهب أحد أصول الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات، ومن المتوقع عودة الأسعار للارتفاع مجدداً.

الصعود التدريجي

ومن جانبها، توقعت ليلى سهيل، عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم التسويق في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، انتعاشة في حركة المبيعات في سوق الذهب في ديرة في ظل الصعود التدريجي خلال موسم الأعياد القادم وموسم مهرجان دبي للتسوق.

وقالت إن السوق يمثل أحد أهم المراكز الرئيسة لتجارة الذهب والمجوهرات في المنطقة والعالم، حيث إن نسبة 60 إلى 70% من رواده من السياح.ولفتت إلى أن السوق يضم حالياً نحو 350 متجراً لبيع تشكيلات واسعة من المشغولات المختلفة بأسعار مناسبة.

خريطة ثورية

وكشفت المجموعة بالتعاون مع شرطة دبي، أمس، عن «خريطة مدينة الذهب الاستكشافية» الجديدة، وهي خريطة ثورية ثلاثية الأبعاد لعملاء سوق الذهب في دبي، فبنقرة بسيطة، ستوفر الخرائط المتكاملة للعملاء ومعلومات حول المتاجر الموجودة في سوق الذهب والمجوهرات المتاحة.

وشهد الإطلاق حضور كبار الشخصيات، ومن ضمنهم اللواء عبد الله الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، وعبد العزيز التناك، مدير إدارة الرقابة التجارية باقتصادية دبي، وكبار المسؤولين ببلدية دبي، ودبي للسياحة، واقتصادية دبي.

وتغطي الخريطة منظراً تفصيلياً يضم 100 متجر مجوهرات أسفل الممرات ذات الأسقف المنحوتة تقليدياً وهي تضم ملايين تصاميم المجوهرات من الذهب والفضة والماس والأحجار الكريمة والمعادن الأخرى. وتم تحديد المتاجر بشكل واضح على الخريطة.

مهرجان دبي للتسوق

من المتوقع أن تقوم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، بالإعلان عن تفاصيل حملتها الترويجية الجديدة خلال الدورة السادسة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق خلال أيام، والتي ستشمل مجموعة من العروض الترويجية الاستثنائية والتخفيضات على الذهب والمجوهرات لكافة المتسوقين من المقيمين والزوار على حد سواء.

ووصل إجمالي المكافآت التي قدمتها المجموعة لمتسوّقي المشغولات الذهبية والمجوهرات في دبي، على مدار 26 عاماً إلى نحو 1020 كيلوغراماً من الذهب إلى جانب 50 قيراط ألماس. وأكدت جائحة «كوفيد 19» أهمية تسريع عمليات التحول الرقمي في قطاع تجارة المشغولات الذهبية والمجوهرات.

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