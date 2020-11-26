أدنوك للتوزيع تواصل توسعها بدبي

المصدر: أبوظبي- البيان

افتتحت أدنوك للتوزيع، أولى محطاتها من طراز «أدنوك On The Go» في دبي، وذلك في منطقة اليفرة. وبذلك يصل عدد محطات أدنوك للتوزيع في الإمارة إلى 20 محطة.

ومن المقرّر أن يتم افتتاح ما بين 6 و11 محطة أخرى في دبي بنهاية العام الجاري. وبذلك تكون خطة التوسع الطموحة للشركة قد نجحت في زيادة رقعة الحضور في دبي بأكثر من 3 أضعاف منذ بداية العام الجاري، حيث كان عدد محطات الخدمة حينها ست محطات فقط.

والمحطة الجديدة تضمّ محطة مخصّصة لتعبئة الوقود ومتجر تجزئة منفصلاً في ذات الموقع، بالإضافة لفريق أمامي لتلقي طلبات العملاء من متاجر التجزئة وتسليمها لهم دون الحاجة لمغادرة مركباتهم. ويأتي هذا التطوّر في إطار التصميم النموذجي لمحطات أدنوك On The Go، الذي يسمح بإنشاء المحطات الجديدة في شكل ملائم للأحياء السكنية التي ستوجد فيها.

وتقع محطة اليفرة قرب مسار القدرة للدراجات الهوائية، وتوفّر المرطّبات للدرّاجين المنطلقين على المسار أو الذين أنهوا الجولة لتوّهم. كما تستفيد الأحياء السكنيّة القريبة من سهولة الوصول إلى المحطة، سواء كان لتعبئة الوقود أو التسوّق من المتجر.

ومع افتتاح محطة اليفرة، يصل عدد محطات «أدنوك On The Go» على مستوى الدولة إلى 34 محطة منذ إطلاق الشركة لهذا الطراز في مطلع العام الجاري.

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