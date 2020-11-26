«شراع» يجمع صناع وقادة التغيير بـ«الشارقة لريادة الأعمال»

المصدر: الشارقة - البيان

يجمع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في الدورة الرابعة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال والتي تنظم (عن بعد) خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر المقبل، نخبة من الخبراء الدوليين وصنّاع التغيير الشباب ورواد وقادة الأعمال، لبحث أهمية ثقافة الريادة المسؤولة في إحداث التغيير الإيجابي في المجتمعات، حيث يتيح المهرجان للمرة الأولى مشاركة الجمهور من جميع أنحاء العالم بشكل مجاني.

ويستضيف المهرجان نخبة من المتحدثين، منهم رائد الأعمال الاجتماعية البروفيسور محمد يونس من بنغلادش، الحائز على جائزة نوبل للسلام ومؤسس بنك الفقراء والداعم البارز لرواد الأعمال والمشاريع ذات الأثر التنموي المستدام، وجاكلين نوفوغراتز، المؤسس والمدير التنفيذي لصندوق «أكيومن» التي تعنى بمعالجة تحديات الفقر في العالم عبر المبادرات والمشاريع الريادية، إلى جانب الدكتور جين غودال، مؤسس معهد جين غودال، وأنوشة أنصاري، أول سائح فضائي إلى المحطة الفضائية الدولية والمدير التنفيذي لمؤسسة إكس برايز.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس «شراع» أن انعقاد المهرجان في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية عالمية استثنائية، يجسد الأهمية البالغة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في استنهاض الاقتصادات وتنشيط حركتها وتعزيز عوامل النمو والتنمية.

ودعت كافة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرصة التي يقدمها المهرجان هذا العام، وهي الاطلاع على تجارب حية لرواد أعمال مبدعين تمكنوا من تحقيق التوازن بين عناصر التنمية المادية والمعنوية.

فائزون

سيتم الإعلان عن قائمة الفائزين بجائزة مبادرة «UCAN» التي أطلقها (شراع) بالتعاون مع تحدي «Ubuntu Love»، لدعم الشركات الناشئة للتكنولوجيا الصحية والغذائية.

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لـ (شراع): «نعمل لتحقيق رؤية تمكين صنّاع التغيير من قيادة مسيرة بناء المجتمعات وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، وبالتالي ضمان نمو اقتصادات الدول وازدهارها».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز