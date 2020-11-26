شراكة بين جائزة زايد للاستدامة و«بي إن بي باريبا» ضمن «20 في 2020»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مبادرة (20 في 2020) الإنسانية التي أطلقتها الإمارات، عن عقد شراكة استراتيجية مع «بي إن بي باريبا»، أحد البنوك الرائدة في قارة أوروبا ولديه نشاط في 71 بلداً حول العالم.

مما يجعله أول شركة خاصة دولية تدعم هذه المبادرة العالمية. ويعمل بنك «بي إن بي باريبا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ أكثر من 40 عاماً في مجال تقديم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والخدمات المالية الدولية.

وتم إطلاق مبادرة (20 في 2020) ترسيخاً لإرث الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في مجال الاستدامة والعمل الإنساني. وتقود جائزة زايد للاستدامة المبادرة بالتعاون مع شركائها بالإمارات الذين يشملون سوق أبوظبي العالمي، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومبادلة للبترول، ووزارة التسامح والتعايش في الإمارات، وشركة «مصدر»، ومجموعة ماجد الفطيم.

توسيع القاعدة

ورحب معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومدير عام جائزة زايد للاستدامة، بهذه الشراكة التي من شأنها توسيع قاعدة الداعمين لمبادرة (20 في 2020) على المستوى العالمي، مؤكداً حرص المبادرة الدائم على التعاون مع المؤسسات والجهات المعنية التي تتشارك معها التوجهات والأهداف المتمثلة ببناء عالم أكثر استدامة من خلال توفير حلول عملية تساعد على تحقيق الأهداف التنموية لعدد من المجتمعات المحلية.

وقال: بفضل توجيهات القيادة، تعد الإمارات من أبرز الدول الداعمة للعمل التعاوني وعقد الشراكات المثمرة التي من شأنها إحداث تأثير أوسع وإيصال المساعدات لمن يحتاجها، وذلك في إطار مساعي الدولة لبناء مستقبل مستدام للجميع، وترسيخ الإرث الإنساني للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكد أنطوان سيري، رئيس قسم الأنشطة وعضو اللجنة التنفيذية لمجموعة "بي إن بي باريبا"، أن التعاون مع مبادرة (20 في 2020) يعكس القيم العالمية المشتركة مع جائزة زايد للاستدامة وشركائها.

نشر حلول مستدامة

سيقوم بنك «بي إن بي باريبا» وفقاً لهذه الشراكة، بدعم عمليات نشر الحلول والتقنيات المستدامة التي يتم التبرع بها ضمن مبادرة (20 في 2020) في كل من بنغلاديش وكوستاريكا وإندونيسيا، وذلك في إطار المرحلة الأولى الجارية حالياً، ومن المخطط أن يتم تنفيذ مشاريع ميدانية في قطاعي المياه والطاقة بحلول نهاية شهر ديسمبر.

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