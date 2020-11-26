مبادرات مشتركة بين «المالية» و«أمانة مجلس التعاون» خلال «إكسبو»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن التعاون في مجالات إقامة البرامج والمبادرات المشتركة في القطاعين المالي والاقتصادي وتنفيذها ضمن جناح مجلس التعاون خلال فترة إقامة معرض إكسبو دبي.

وجاء توقيع المذكرة على هامش الاجتماع الذي عقد بين يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وخالد بن إبراهيم آل الشيخ المفوض العام لجناح مجلس التعاون في معرض إكسبو دبي والوفد المرافق له. واطلع الخوري خلال الاجتماع على عرض مقدم من الأمانة حول أهم الفعاليات والبرامج المزمع إقامتها في جناح الأمانة خلال المعرض.

وأكد يونس الخوري، أهمية توقيع المذكرة لوضع آليات واضحة تحدد أسس التعاون في مجالات إقامة البرامج والمبادرات المشتركة التي ترتبط بمجالات التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون في المجالين المالي والاقتصادي، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم الدعم المتبادل في نطاق الإمكانات المتاحة، وفي حدود القوانين واللوائح المنظمة.

تشمل المذكرة اعتبار وزارة المالية شريكاً رئيسياً في كافة الفعاليات التي سيتم تنظيمها في جناح مجلس التعاون لدول الخليج في إكسبو، والعمل على تطوير برامج ومبادرات مشتركة وعقد ورش وندوات ومؤتمرات ضمن أنشطة الجناح.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز