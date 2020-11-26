نمو إجمالي لمعدلات انتشار الصيرفة الإسلامية منذ 2015

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أمس نتائج النسخة الأحدث من «مؤشر الصيرفة الإسلامية من الإمارات الإسلامي 2020»، الاستطلاع المعياري الذي يكشف مدى تقدم وانتشار قطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الإمارات، إضافة إلى النوايا المستقبلية لعملاء الخدمات المصرفية في الدولة.

وتراجع انتشار المنتجات المصرفية الإسلامية والتقليدية تراجعاً طفيفاً خلال 2020، حيث انخفض استخدام المنتجات المصرفية الإسلامية من 60% إلى 58%، والمنتجات المصرفية التقليدية من 65% إلى 64% بالمقارنة مع عام 2019. وعلى المدى الطويل، ارتفع معدّل انتشار المنتجات المصرفية الإسلامية تدريجياً من 47% إلى 58% منذ عام 2015.

بينما شهدت المنتجات المصرفية التقليدية على مرّ السنوات تراجعاً من 70% إلى 64%. وبقي المعدّل العام لانتشار منتجات الصيرفة الإسلامية بين المسلمين المشاركين في الاستطلاع على حاله، حيث بلغ 70% في 2019 وأصبح 69% في 2020. كما ازداد الإقبال على البطاقات الائتمانية الإسلامية بين العملاء غير المسلمين من 24% إلى 28%، وعلى حسابات الادخار الإسلامية من 28% إلى 32%.

استقرار

بقي الانطباع العام السائد عن المصارف الإسلامية مستقراً عند نسبة 38% كما في 2019؛ ولكنه ارتفع بواقع 12 نقطة مئوية من 26% في 2015 متفوقاً على الانطباع السائد حيال الصيرفة التقليدية، وأبدى تحسناً ملموساً تحديداً في المجالات المرتبطة بالخدمات والتكنولوجيا. وواصلت المصارف الإسلامية تفوقها على المصارف التقليدية من حيث دعم المجتمع، والجدارة بالثقة، وفرض رسوم أقل، وتقديم أفضل الأرباح على التمويل والودائع.

هيكليات

يرصد مقياس المعرفة قدرة العملاء على تحديد هيكليات المنتجات المصرفية الإسلامية، وليس فقط الإلمام أو الوعي بمصطلحات المنتجات الإسلامية. ويكشف المقياس تراجعاً طفيفاً بواقع نقطتين مئويتين إلى 35%، ولكنه لا يزال مستقراً منذ عام 2015.

وقال أكثر من 70% من المشاركين إنهم سمعوا بمنتج إسلامي واحد على الأقل، حيث تحظى منتجات التكافل والمرابحة بالشعبية الأوسع منذ عام 2015، بينما أبدى 27% فقط عدم درايتهم بأي منتج مصرفي إسلامي.

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الإمارات الإسلامي: «يتبدى بوضوح أن مسيرة التحول نحو الخدمات الرقمية اكتسبت تسارعاً ملحوظاً خلال عام 2020، ويتجسد الاختبار المستقبلي الحقيقي للبنوك ومنها «الإمارات الإسلامي»، في مواصلة الابتكار وتعزيز منظوماتها الرقمية لاكتساب ثقة أكبر بين المستهلكين.

ومن الأهمية بمكان للمصارف الإسلامية أن توجه تركيزها نحو توسيع حصتها في السوق الرقمية والحفاظ عليها».

وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «كمؤسسات مالية إسلامية تركز في صميمها على خدمة المجتمع، بات لزاماً علينا الآن أن نتبنى الواقع الجديد عبر استخدام الحلول الرقمية، وتطوير منظومات تركز على المتعاملين وتدعم مكانتنا ليتسنى لنا مواصلة خدمة عملائنا على أكمل وجه».

النية

عند حساب مقياس نية استخدام المنتجات الإسلامية، وهي النسبة المئوية للمشاركين الذين أعربوا عن نيتهم استخدام منتج مصرفي إسلامي خلال الأشهر الستة المقبلة من إجمالي المشاركين، أظهر الاستطلاع انخفاضاً بنسبة 3 نقاط مئوية من 80% في 2019 إلى 77% في 2020. وأشار 36% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن تقديم أسعار ومعدلات ربح أفضل هو العامل الأبرز الذي يؤثر في نيتهم التحول نحو استخدام المنتجات المالية الإسلامية مقارنة مع 33% في 2019.

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