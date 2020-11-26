«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تنطلق اليوم في دبي بخصومات تصل %90

المصدر: دبي - البيان

تعود فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دورتها الثانية لعام 2020 لتقدم لسكان دبي وزوارها فرصة الاستفادة من العروض الترويجية المتنوعة في مختلف أنحاء المدينة وذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري.

وستشهد هذه الفعالية التي تستمر لمدة 72 ساعة مئات العلامات التجارية والمتاجر المحلية التي تقدم أسعاراً مخفضة بنسب تصل إلى 90% على الأزياء ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية والمجوهرات وغيرها من المنتجات المتنوعة.

وتتزامن الفعالية -التي تقام مرتين سنوياً وتنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة- مع عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من «تحدي دبي للياقة»، وهو ما يضيف المزيد من الزخم إلى جدول الفعاليات المزدحم في مختلف أنحاء المدينة.

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