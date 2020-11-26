التضخم يتراجع 2.18 % للشهر الـ22 على التوالي

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة 2.18% على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2019 لتواصل انكماشها للشهر الـ22 على التوالي.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 105.39 نقطة في أكتوبر الماضي مقابل نحو 108.35 نقطة في أكتوبر 2019، وعلى أساس شهري ارتفع التضخم 0.04% مقارنة بنحو 105.95 نقاط في سبتمبر السابق له. وأوضحت البيانات أن تراجع التضخم السنوي جاء على إثر هبوط 4 مجموعات إنفاق تتصدرها السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين) بنسبة 3.44% والتجهيزات والمعدات المنزلية (تشكل 5.6%).

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