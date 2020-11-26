مبادلة تبحث الاستثمار بالتكنولوجيا مع شركاء في إسرائيل

المصدر: (دبي - رويترز)

قال إبراهيم عجمي، رئيس «وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة» لدى شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، أمس، إن الشركة تعتزم تحديد شركاء محتملين في إسرائيل والبحث عن مشروعات تحقق معدلات نمو مرتفعة للاستثمار فيها سوياً.

وقال في مؤتمر للتكنولوجيا المالية في أبوظبي «فينتك أبوظبي - 2020» أمس: «ستكون ثمة فرص استثمار مثيرة للاهتمام مع مشروعات أو صناديق مشتركة، ولكن تقييم ذلك لا يزال في مرحلة مبكرة».

وقال عجمي «ثمة اهتمام دائم بوادي السيليكون. ولكننا نبحث أيضاً في أوروبا والشرق الأوسط. نبحث في الهند ونود أن ننشط كثيراً في الصين».

وقالت مبادلة في وقت سابق من العام إنها اشترت حصة 1.85 % في جيو بلاتفورمز الوحدة الرقمية لريلاينس إنداستريز مقابل 1.2 مليار دولار. وتدير مبادلة أصولاً بقيمة 230 مليار دولار.

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