طيران الإمارات تعيد 6.3 مليارات درهم مطالبات لعملائها

المصدر: دبي- البيان وسيد صالح

أكملت طيران الإمارات برنامجاً مكثفاً لإنجاز طلبات استرداد الأموال المتراكمة التي نجمت عن تعطل حركة السفر نتيجة للجائحة، وفاءً بوعدها لعملائها.

وتلقت طيران الإمارات خلال الأشهر الماضية اعتباراً من أبريل، نحو 1.7 مليون طلب استرداد وأنجزتها بعد التحقق من صحتها، حيث أعادت لعملائها 6.3 مليارات درهم منها 4.7 مليارات درهم أعيدت للعملاء الذين حجزوا مباشرة مع الناقلة، أما بقية المبالغ فقد أعيدت عبر وكالات السفر.

وتلقّت طيران الإمارات، بالإضافة إلى ذلك، أكثر من 130 ألف استعلام متعلق برد الأموال من العملاء ووكالات السفر، كما أجرت تعديلات على نحو 4 ملايين تذكرة طيران.

وسخّرت طيران الإمارات موارد إضافية لزيادة قدرتها على تسوية الطلبات. فقد عمل في ذروة المشروع 110 موظفين لمعالجة المطالبات ورد الأموال للعملاء، مقابل 19 شخصاً كانوا يؤدون هذه المهام في الأحوال العادية قبل انتشار الجائحة، وتمت الاستعانة بموظفين من مختلف الأقسام لتسريع الإنجاز.

التزام

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «تسببت الجائحة خلال الأشهر الأولى من هذا العام في تعطيل حركة السفر على نطاق واسع حول العالم، الأمر الذي وضع صناعة الطيران والسفر، بما في ذلك طيران الإمارات، أمام حجم غير مسبوق من طلبات استرداد الأموال.

لم يكن هذا الموقف سهلاً لدى أي ناقلة جوية وهي تواجه أزمة نقدية نتيجة لتقلص العمليات بشكل كبير. لكننا خلال تلك الأشهر الصعبة تعاملنا مع تأثيرات الجائحة على أعمالنا، وأكدنا التزامنا القوي نحو عملائنا».

وأضاف السير تيم كلارك بقوله: «بفضل جهود فرق رد الأموال وخدمة العملاء، ودعم وتعاون شركائنا، وتفهّم عملائنا، استطعنا إنجاز جميع معاملات رد المبالغ المتراكمة. لا نزال نتلقى أعداداً كبيرة من طلبات استرداد المبالغ، وتغيير تذاكر السفر مقارنة بأوقات ما قبل الجائحة، لكننا أصبحنا الآن قادرين على التعامل مع هذه الطلبات في غضون 7 أيام».

واختتم السير تيم كلارك تصريحاته قائلاً: «بالإضافة إلى الالتزام برد المبالغ المتراكمة، قدمنا لعملائنا مرونة وخيارات السفر في أوقات لاحقة، كما ساعدنا أعضاء برنامجنا لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين على الاحتفاظ بفئة عضوياتهم، ووفرنا لهم طرقاً أخرى لكسب وإنفاق أموالهم. أما بالنسبة لعملائنا الذين استمروا في السفر.

فقد قدمت طيران الإمارات أول تغطية عالمية مجاناً ضد (كوفيد - 19) لطمأنتهم وراحة بالهم، كما طبقنا تدابير صارمة للسلامة على الأرض وفي الأجواء، وحرصنا على توفير المعلومات حول أحدث متطلبات السفر على موقعنا الشبكي».

إيجابية

ومن جهة أخرى توقع سير تيم كلارك، أن تستعيد الناقلة الحالة الإيجابية لنتائج أعمالها فيما يتعلق بالنقدية المتوافرة لديها اعتباراً من الربع الثاني من 2020, وأجرى كلارك أمس مقابلة مع تليفزيون «بلومبيرغ» في دبي، حيث تطرق خلالها إلى قضايا متعددة.

وتوقع كلارك أن تشهد صناعة الطيران العالمية نمواً لافتاً في الطلب على الرحلات الجوية بحلول منتصف العام المقبل، وذلك بتأثير حالة النشاط المحموم التي تجتاح العالم حالياً لتطوير لقاحات مضادة لفيروس «كورونا» المُستَجَد.

وقال كلارك: «ما زال من المبكر الحديث عن تأثير اللقاحات المُنتَظَرة على الأعمال التجارية، وعلى حجوزات رحلات الطيران بصفة خاصة. فلندع اللقاحات تنتشر في العالم على نطاق واسع ولنرى، ولكن بافتراض أننا اللقاحات ستنجح وسيظهر تأثيرها بحلول الربع الثاني من العام المقبل».

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