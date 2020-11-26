55 عارضاً في «ديكوبيلد» اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

ينطلق اليوم في دبي معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2020» بنسخته الرابعة، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على مدار ثلاثة أيام، ويستقطب المعرض هذا العام أكثر من 55 عارضاً من مختلف إمارات الدولة، حيث ستقام فعالياته في قاعة البيت متوحد في الورقاء 4 بإمارة دبي.

ويتيح المعرض للمواطنين الذين يرغبون في توسعة مساكنهم أو ممن ينوون بناء منازل جديدة فرصة الاطلاع على آخر المنتجات والخدمات لبناء وتجهيز المنازل.

ويأتي تنظيم الحدث في الوقت الذي يشهد فيه قطاع إسكان المواطنين في دولة الإمارات نمواً متسارعاً بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذا القطاع الحيوي في إطار التزامها المتواصل بتوفير جميع مقومات العيش الكريم للمواطنين من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الإسكانية الضخمة على مستوى الدولة.

كما يحقق رسالة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في إطلاق برامج ومبادرات إسكانية مبتكرة ومتنوعة وميسرة، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العمل على تطوير منظومة الإسكان الموجّه لأبناء الإمارات وتوفير متطلبات الحياة العصرية وتحقيق الرفاهية.

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