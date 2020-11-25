«تنمية المشاريع» تواصل برنامج زياراتها الميدانية للاطمئنان على روّاد الأعمال الأعضاء

المصدر: دبي - البيان

عزّزت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، تواصلها وتفاعلها مع الشركات الناشئة ومجتمع ريادة الأعمال في الإمارة، وذلك في ضوء التحديات التي تواجهها الشركات في أعقاب تفشي فيروس «كوفيد 19» المستجد، إلى جانب الفرص المستقبلية للمشاريع المبتكرة. وقد واصل عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، زياراته الميدانية الشهرية للقاء رواد الأعمال وتقييم احتياجاتهم، وتعهّد بتقديم الدعم لضمان استمرارية الأعمال والنمو.

وقال الجناحي: «إن الطريقة المثالية التي استجابت بها دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي على وجه الخصوص لأزمة «كوفيد 19» كانت مشجّعة للشركات، وتحديداً روّاد الأعمال الذين يسعون إلى ابتكارات في قطاعات متنوعة. ينصب تركيزنا في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لأعضائنا، وطمأنتهم على استمرار كل أشكال الدعم. لقد قمنا بتخصيص الدعم التطويري، ومواردنا المتنوعة، بما في ذلك مجالات المعرفة والاستشارات والتمويل، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات والتحرك بثقة نحو النمو المستدام».

تهدف الزيارات الميدانية، التي تم إطلاقها في أعقاب إعادة فتح القطاعات الاقتصادية المختلفة في دبي بعد تفشي الجائحة، إلى بث الثقة بين رواد الأعمال وتعزيز الوعي بحزم التحفيز التي أعلنت عنها الحكومة لمساعدة الشركات على تجاوز التحديات الراهنة. واستهدفت الزيارات الأعضاء المستفيدين من برامج تطوير الشركات الناشئة في دبي، بما في ذلك التعليم والتدريب، وحاضنات الأفكار وضمانات رأس المال.

كما قامت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتوسيع حزمة دعم «كوفيد 19» الشاملة، التي تضم فترة سماح لتسديد القروض، وضمانات رأس المال على التمويل الجديد، وتأجيل دفع الإيجار، والاستشارات عن بُعد، والتعليم والتدريب لرواد الأعمال والشركات الناشئة.

وشملت الشركات الناشئة التي زارها الجناحي في الجولة الأخيرة، كلاً من: الماس للروبوتات، تركيب (عضو في صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستفاد من التمويل الجماعي عبر منصة بيهايف)، بن ثاني للسيارات، مصنع شوكولاته مرزام دبي، بارجيل لخدمات التصوير الجوي، ومطعم 3 فلس.

وأكد أحمد عبد الحكيم، مؤسس مطعم «3 فلس» وأحد خريجي أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن زيارة الجناحي كانت محفّزة وداعمة. وقال: «أطلعنا المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على استراتيجية الحكومة ودعمها لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الدور الاقتصادي المهم للشركات الناشئة في دبي والإمارات بشكل عام. مثل هذه الزيارات هي تجربة مهمة للغاية بالنسبة لنا لأنها تلهمنا للتطلع نحو المستقبل والمزيد من النجاح بثقة».

كما أعرب خالد بن دسمال من «بارجيل لخدمات التصوير الجوي»، - أحد خريجي مركز حمدان للإبداع والابتكار - عن سعادته بزيارة الجناحي في ظل أزمة الوباء، قائلاً: «نحن ممتنون للدعم الكبير الذي تواصل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقديمه لنا منذ يومنا الأول. من دون هذا الدعم لم نكن لنتمكن من الوصول إلى هذه المرحلة وإحداث التغييرات الهائلة التي حدثت داخل مشروعنا».

من جهته أشاد خالد حريمل من «تركيب» - شركة تصميم وتركيب وصيانة الشبكات الذكية والمراقبة والاتصالات الذكية - بزيارة الجناحي وقال: «تشرفت باستقبال عبد الباسط الجناحي في مكاتبنا في واحة دبي للسيليكون. خلال الزيارة، كان التركيز على شركة «تركيب» لتوضيح نقاط القوة والخطط المستقبلية للتنمية. نشكر مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع على دعمهم المهم لنا حتى اليوم، إلى جانب استكشاف الطرق التي يمكن لهذه الشراكة أن تساعدنا نحن والآخرين في الازدهار في المستقبل».

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