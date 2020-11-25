روتانا تفتتح فندقها الخامس والثلاثين في منطقة الجداف بدبي يضم 318 غرفة

المصدر: دبي - البيان

بحضور الشيخ أحمد بن مانع بن خليفة آل مكتوم، افتتحت مجموعة روتانا للفنادق رسمياً فندقها الخامس والثلاثين في منطقة الجداف في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار تعزيز حضور المجموعة في الإمارات، والتزامها بخطة توسعها الاستراتيجية، والمساهمة في تطوير قطاع الضيافة في المنطقة.

هذا ويضم الفندق 318 غرفة وجناحاً موزّعة على 14 طابقاً تجذب الأنظار في منطقة الجداف المزدهرة، وتتنوع الوحدات بين غرف الكينغ، والغرف العائلية، وغرف الأزواج، إلى جانب 248 جناحاً واسعاً مصمماً بأناقة وبمختلف المساحات التي تشمل ثلاث غرف نوم، وغرفتي نوم، وغرفة نوم واحدة، ما يجعل الفندق الوجهة المثالية للعائلات والأزواج ورجال الأعمال على حد سواء.

وفي كلمته خلال الافتتاح الرسمي، قال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا: «إنه لشرف كبير أن يكون الشيخ أحمد بن مانع بن خليفة آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة وافي، متواجداً معنا للاحتفال بهذا اليوم المهم بالنسبة لنا جميعاً. نحتفل اليوم بالعمل الجاد والتفاني الذي يبذله موظفو روتانا، الذين لهم الدور الأكبر في جعل هذا الافتتاح ممكناً خلال الظروف الصعبة التي نمرّ بها. اسمحوا لي أن أعرب عن امتناني لطاقم عمل فندق الجداف روتانا ولكامل الفريق الإداري لمجموعة روتانا، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة وافي، أصحاب الفندق، الذين لولا رؤيتهم وصلابتهم وتصميمهم لما حققنا طموحنا بافتتاح الفندق في عام 2020 كما هو مخطط له. ولا بدّ لي من القول إنّ افتتاح فندق الجداف روتانا هو علامة فارقة في مسيرة أعمالنا. وبصفتنا علامة فندقية إماراتية، نحن ملتزمون بمواصلة تطوير وتنويع قطاع الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والسياحية الأوسع للحكومة».

يضمّ فندق الجداف روتانا خمسة مرافق مميزة للأطعمة والمشروبات كفيلة بإرضاء مختلف الأذواق، ومنها مطعم «تيمو» الإيطالي الذي يقدّم أشهى المأكولات الإيطالية الأصيلة في إطارٍ فخمٍ وراقٍ، ويتميّز المطعم بتصميمه الجذاب، وتزيّن ثريتان رائعتان سقف المطعم لإضفاء أجواء من الرقيّ والألفة.

أما «ذا ليست بار» الذي يتألّق بتصميمه الداخلي الأوروبي، فيقدّم مجموعة من المشروبات المحضّرة بشغف. وسوف يتسنى للضيوف قضاء وقت ممتع في «ذا تي روم» في ردهة الفندق، وذلك للاسترخاء واحتساء مشروب ساخن، وإذا أراد الضيوف الاستمتاع بلحظات مميزة بجوار بركة السباحة، فليس عليهم سوى التوجّه إلى مقهى «أكواريوس» وتجربة الوجبات الخفيفة والمشروبات الرائعة.

ويضمّ فندق الجداف روتانا نادي «بوديلاينز» الصحي للياقة البدنية، والذي يشرف عليه مجموعة من المدربين المحترفين الذين يلتزمون بكامل التوجيهات الحكومية المتعلّقة بالصحة والسلامة والتعقيم والتباعد الاجتماعي، ويضم الفندق مسبحاً خارجياً واسعاً وجاكوزي، وغرف التدليك المتعددة التي تضمن للضيوف قضاء الوقت المثالي لراحة العقل والجسد.

وقال هيثم عمر مدير عام فندق الجداف روتانا: «يعدّ فندق الجداف روتانا وجهة إقامةٍ لا مثيل لها في دبي والإمارات العربية المتحدة، ومع التزامنا باستخدام الطرق المبتكرة لتحسين تجارب النزلاء بما يجسّد فلسفة روتانا، نكون قد أوفينا بوعدنا الذي قطعناه للضيوف، والذي يتجسد في شعارنا «معنا للوقت معنى». ولا بدّ لي من الإشارة إلى التجارب التي تتفرّد بها منطقة الجداف والتي ستكون بمتناول ضيوف الفندق، وأنا على يقين بأن فندقنا سيكون المفضّل للضيوف الذين يسعون للإقامة في منزل مريح وأنيق بعيداً عن منزلهم سواءً للعمل أم الترفيه». يتولى هيثم الإشراف على العمليات متمتعاً بأكثر من عقدين من الخبرة في مجال الضيافة في الإمارات العربية المتحدة، لإدارة الفندق خلال مرحلة الافتتاح مع استقبال العام الجديد 2021.

يقع فندق الجداف روتانا بالقرب من المعالم السياحية الرئيسية والمراكز التجارية ومراكز الأعمال في دبي، وهو مناسب لقضاء إقامة قصيرة أو طويلة في المدينة، ويمكن الوصول إلى الفندق بسهولة من شارع الشيخ زايد، فهو متصل بكل طرق النقل الرئيسية. يقع الفندق على بعد 15 دقيقة بالسيارة من مطار دبي الدولي وعلى بعد 10 دقائق من مناطق الجذب السياحي الرئيسية بما فيها دبي مول وبرواز دبي.

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