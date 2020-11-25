«قصر البحر» منتجع فاخر عائم على شاطئ دبي

المصدر: دبي- وائل الخطيب

تشتهر دبي بفنادقها فائقة الفخامة، فهي حاضنة أطول فندقين في العالم، بالإضافة إلى برج العرب بتصميمه الفريد من فئة السبع نجوم. لكن النقاب كشف الآن عن خطط لمنتجع عائم جديد بالقرب من مرسى دبي، يمكن أن يكون خيار الإقامة الأيقوني التالي في المدينة، حسبما أفاد موقع «لونلي بلانت».

وقال الموقع، إن المنتجع العائم المسمى «قصر البحر»، وتتولى بناءه Seagate Shipyard الشركة الإماراتية الرائدة في صناعة السفن، يتكون من فندق فخم محاط بستة منازل عائمة يمكن فصلها والإبحار بمفردها. الهندسة المعمارية مستوحاة من القوارب ذات القاع الزجاجي، وستحتوي المنازل على أرضيات وأثاث من تصميم أستون مارتن. يتم تشغيل المنازل بواسطة أنظمة ذكية آلية وتتضمن فلاتر هواء ذاتية التعقيم وألواح طاقة شمسية وأنظمة إعادة تدوير القمامة. وصرح «محمد البحراوي» مؤسس ومنفذ فكرة المشروع، بأن هذا النوع من المشاريع سيحدث طفرة في مجال السياحة. وتقول الشركة إن المشروع اكتمل بنسبة 65٪ وأن المنازل في مراحل البناء الأخيرة.

وأفاد الموقع بأن دبي أعيد فتحها أمام المسافرين في يوليو، ويطلب من الزوار إجراء اختبار الكشف عن «كوفيد - 19» في غضون 96 ساعة من مغادرة رحلتهم. وأعلنت الإمارة أيضًا عن تأشيرات جديدة للمبرمجين الرقميين والعاملين عن بُعد الذين لا يحتاجون إلى كفيل أو وكيل أعمال مع تمتعهم بإمكانية الوصول إلى المزايا، مثل فتح حساب مصرفي وتسجيل الأطفال في المدارس المحلية، والتي كانت تُمنح في السابق للمقيمين فقط.

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