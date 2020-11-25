"دافزا" و"دبي المالي" وناسداك دبي ينظمون ندوة تعريفية حول فرص الطرح العام والإدراج بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

نظمت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا"، بالتعاون مع سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، ندوة افتراضية هي الأولى من نوعها لتعريف شركات دافزا بسبل تعزيز النمو بالاستفادة من فرص الطرح العام والإدراج في كل من السوق الرئيسي لسوق دبي المالي وسوق ناسداك دبي للنمو.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المشتركة لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لمبادرة دبي10X ، وذلك عبر تمكين شركات المناطق الحرة والشركات الصاعدة والصغيرة والمتوسطة من الطرح العام والإدراج في سوق المال بدبي، بما يسهم في تسريع وتيرة نمو أعمالها. وستسهل هذه المبادرة إدراج شركات المناطق الحرة في إحدى المنصتين، حيث تمتلكان كافة مقومات النجاح كونها تُبنى على أسس صلبة سواء على صعيد البنية الأساسية والتنظيمية عالمية المستوى التي يمتلكها السوق، بما في ذلك أفضل نظم التداول والرقابة وخدمات ما بعد التداول عالمية المستوى، أو ما توفره من خدمات نوعية للشركات المدرجة.

واستعرضت الندوة آخر تطورات البنية التنظيمية والتشريعية لمساعدة الشركات على الطرح العام والإدراج في سوق المال بدبي، بما في ذلك القواعد التنظيمية الصادرة مؤخراً عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن طرح شركات المناطق الحرة، علاوة على مسؤوليات الشركات وأهم الاعتبارات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في هذا الإطار، كما شملت مجموعة من الجلسات الحوارية بمشاركة مجموعة من الخبراء من شركات الاستشارات المالية والقانونية والتي سلطت الضوء على المبادرات المشتركة بين شركاء تنفيذ هذه المبادرة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات، بما في ذلك سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، وسوق دبي المالي، وبورصة ناسداك دبي، وهيئة الأوراق المالية والسلع واللجنة العليا للتشريعات في دبي، لدعم جهود تحقيق استراتيجية الإمارة لترسيخ مكانتها باعتبارها مركزاً إقليمياً لأهم الشركات العالمية.

وأكدت آمنة لوتاه، مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" خلال الندوة التعريفية، أن إدراج شركات المناطق الحرة والشركات الصاعدة والصغيرة والمتوسطة في سوق دبي المالي وسوق ناسداك دبي للنمو، يعتبر إضافة نوعية إلى المنظومة المالية والتنظيمية والتشريعية التي توفرها إمارة دبي للمستثمرين بشكل عام، والشركات العالمية ضمن المناطق الحرة في الإمارة بشكل خاص لتمكينها من التوسع وتنمية أعمالها باعتبارها عنصراً أساسياً مساهماً في النمو الاقتصادي الاستثنائي الذي شهدته الإمارة وفي التحول السريع الذي شهدته عبر مختلف القطاعات.

ونوهت لوتاه بأن السوقين سيساهمان في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأكبر على صعيد الوصول إلى مستثمرين جدد والعديد من الفرص الاستثمارية التي تعزز من جاذبيتها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، كما يوفران الكفاءة والفعالية والمرونة لدعم وحماية البيئة الاستثمارية ومجتمع الأعمال ضمن المناطق الحرة خلال السنوات المقبلة.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: "في إطار الجهود الدؤوبة لترسيخ دور دبي الريادي والفعال في تمكين الشركات الناشطة في قطاعات اقتصادية متنوعة من تعزيز واستدامة النمو، توفر أسواق المال في دبي بنية تنظيمية وأساسية عالمية المستوى تتسم بالتكامل والمرونة الفائقة بما يتيح للشركات خيارات متنوعة للاكتتاب العام والإدراج. ويسعدنا التعاون مع دافزا، الشريك الاستراتيجي للسوق في تنفيذ هذه المبادرة، لتعريف شركات المنطقة الحرة بفرص الاكتتاب العام والإدراج ضمن السوق الرئيسي لسوق دبي المالي. تُمكن هذه الخطوة شركات المناطق الحرة من الاستفادة من المزايا العديدة للإدراج في السوق، بما في ذلك جمع رؤوس الأموال اللازمة لتنفيذ خطط التوسع الاستراتيجية، حيث حصلت الشركات المدرجة على تمويلات مباشرة تقدر بنحو 77 مليار درهم من خلال السوق سواء عن طريق الاكتتابات العامة أو زيادات رؤوس الأموال. كما يسهم الإدراج أيضاً في تعزيز حضور الشركات في الأوساط الاستثمارية."

وبدوره قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: "توفر سوق ناسداك دبي للنمو، المزمع تدشينها أوائل العام المقبل كإحدى مبادرات "حي دبي للمستقبل"، أكبر منطقة متخصصة لصناعة اقتصاد المستقبل في المنطقة، فرصاً فريدةً للاكتتاب العام الأولي والإدراج للشركات الصاعدة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وخارجها. وتستند السوق المرتقبة إلى بنية تنظيمية متطورة وإطار إدراج يتسم بالفعالية والمرونة، الأمر الذي يتيح لتلك الشركات تعزيز نموها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام. كما يوفر سوق ناسداك دبي للنمو للمستثمرين فرصاً استثمارية جذابة في طيف متنوع من الشركات الصاعدة وشركات الاقتصاد الجديد سريعة النمو."

وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قد اعتمد مؤخراً تعديل نظام طرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، بما يتيح للشركات المؤسسة في المناطق الحرة طرح أسهمها في الأسواق المالية عبر سوق الإدراج الرئيسي لسوق دبي المالي، علماً أن هذا المشروع يعتبر أحد المشاريع المعتمدة ضمن مبادرة "دبي 10x"، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل عملية وصول المستثمرين في المناطق الحرة إلى الأسواق المالية في دبي، وإتاحتها أمامهم بسلاسة، إضافة إلى تمكين شركات المناطق الحرة من تعزيز أعمالها من خلال توسيع نطاق مصادر التمويل بما يكفل لها القدرة على استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية، بالاستفادة من البنية التشريعية الجديدة التي توفر لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين المحتملين آلية متطورة لتداول أسهم تلك الشركات.

ويوفر سوق دبي المالي بنية أساسية وتنظيمية متطورة لإدراج شركات المناطق الحرة تحت رقابة وإشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تعمل بدورها على التنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات لإعداد وإصدار التشريعات اللازمة في سبيل تنفيذ المشروع، في حين تعمل المنطقة الحرة بمطار دبي على دعم إدراج الشركات التي تحتضنها ضمن السوق.

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