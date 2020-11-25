«هيتاشي إيه بي بي» تطرح حلولها المستدامة في مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2020

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، المتخصصة في مجال الطاقة والتكنولوجيا، عن مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2020، الذي سيعقد افتراضياً من دبي خلال الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر الجاري. وستستعرض الشركة خلال الحدث حلولها العالمية مع أحدث مجموعة من المنتجات والخدمات التي توفر طاقة مستدامة.

ويسلط مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2020، الذي تنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون (سيجري الخليج)، الضوء على أحدث التطورات في صناعة الكهرباء والطاقة، فضلاً عن توقيع عقود ضخمة في المنطقة.

وتشارك «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» في الحدث بصفة راعي بلاتيني. وسيجمع المؤتمر والمعرض نخبة من كبار صناع القرار وممثلين عن كبرى المؤسسات الصناعية في قطاع الكهرباء والطاقة في المنطقة، لتبادل الآراء والخبرات وتسليط الضوء على أحدث التوجهات المستقبلية في صناعة الطاقة للمنطقة.

تحوّل القطاع

وقال الدكتور «مصطفى الجزيري»، المدير التنفيذى لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان: نعرب عن سعادتنا بالتعاون مع مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج في دورته لعام 2020. وبصفتنا الراعي البلاتيني للحدث، ستستخدم «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» هذه المنصة لاستعراض أحدث منتجاتنا وعروضنا التي تبشر بتحقيق مستقبل مستدام للطاقة.

وأضاف الجزيري: تتمتع شركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، بموقع فريد لخدمة العملاء على صعيد تحقيق التحوّل في قطاع الطاقة من خلال دمج الإمكانات عبر الطاقة المستدامة والتقنيات الرقمية المتطورة.

وسنواصل المحافظة على ريادتنا في دعم «عصر الطاقة المستدامة»، حيث يقدّر العملاء في مختلف أنحاء العالم حلولنا الريادية التي تساهم في جعل شبكات الطاقة حول العالم أقوى، أكثر ذكاءً وصديقة للبيئة، وذلك عبر التركيز على مستقبل الطاقة المستدامة. ونعتزم الاستمرار برفد الأسواق بحلول تساعد على زيادة الوصول إلى طاقة موثوقة مستدامة وبأسعار معقولة.

مواضيع مهمة

وقال الجزيري: لدينا هذا العام عدة مواضيع مهمة لقادة فكر سيتم عرضها خلال فعاليات مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2020، وهي:

- هل حالات انقطاع التيار الكهربائي وُجدت لتبقى؟ نظرة إلى الماضي والمستقبل: ألكسندر أودالوف، مدير أنظمة طاقة المستقبل

- تقرير خبرة عن شبكة MPLS-TP الجديد: رامون بيتشلي، مدير إدارة المنتجات

- نقلة نوعية في التعامل مع عدم اليقين بصحة البيانات في إدارة أصول المحولات: د. بهابا داس، مطور رئيسي الأعمال الرقمية

- أكثر ذكاءً تعني أصغر حجماً: كيف ساهمت إنترنت الأشياء في تقليص شبكة الطاقة لتصبح بحجم راحة يدنا: أليساندرو بيدريتي، استشاري حلول

نقاط بارزة

وأوضح الجزيري: إحدى النقاط البارزة على وجه الخصوص التي ستُظهر تركيزنا على الاستدامة ستتجلى من خلال عرضنا الذي يقدمه الخبيران في مجال الطاقة «كريستينا افدو» و«إدوارد هارتنغ»، حول «المرافق الخدمية للمستقبل»، حيث سيوضحان كيف أنه مع إدخال التقنيات الرقمية، وانترنت الأشياء، وتكنولوجيا السحابة، وتحليلات البيانات الضخمة، فقد أصبح بمقدور المرافق الخدمية التغلّب على تعقيدات الشبكة وتحقيق نتائج تجارية أفضل.

وختم الجزيري بقوله: «نحن نؤمن بأن رحلة الرقمنة تتمحور حول خلق قيمة حقيقية من خلال الابتكار المدعوم بالبيانات. وفي هذا الإطار، ستساعدنا التقنيات الرقمية الرائدة لشركة هيتاشي مع حلول شبكات الطاقة ذات المستوى العالمي على القيام بدور مهم في التحول العالمي وتقليل انبعاثات الكربون من أنظمة الطاقة».

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