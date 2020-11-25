6.5 مليارات درهم تصرفات عقارية بعجمان في أكتوبر

بلغ حجم التصرفات العقارية بعجمان في أكتوبر 6.53 مليارات درهم. وتؤكد الإحصائيات العقارية الصادرة عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، عودة النشاط العقاري بصورة ملحوظة خلال الربع الأخير من العام الحالي.

ويستأثر شراء شقق التملك الحر بنصيب الأسد من المعاملات التجارية، كما سيتم العمل بنظام الخدمات الإلكترونية الجديدة لإنجاز المعاملات بنهاية العام. ويجري الآن تجريب البرنامج ووضع اللمسات الأخيرة لبدء العمل به في ديسمبر.

وقال ناصر المرزوقي، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالندب، لـ«البيان»: تشهد الدائرة حركة نشطة خلال بداية الربع الأخير من العام الحالي. ويجري استقبال المستثمرين وفق الاشتراطات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، لافتاً إلى أن التصرفات العقارية خلال أكتوبر بلغت 6.53 مليارات درهم، وقيمة المبيعات العقارية 550 مليون درهم عبر 448 معاملة، بينما بلغت قيمة الرهونات العقارية 187 مليون درهم عبر 113 رهناً عقارياً.

ووصل إجمالي عدد المعاملات العقارية إلى 1059 معاملة بقيمة 7.27 مليارات درهم.

وذكر أن حجم الاستثمارات العقارية خلال أكتوبر بلغ 676 مليوناً، منها 331 مليون درهم استثمارات للمواطنين و17 مليوناً استثمارات خليجية و328 مليون درهم استثمارات من دول الأخرى، مشدداً على أن زيادة النشاط في حركة السوق العقاري خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي تبشر بسرعة عودة الانتعاش للقطاع العقاري بالإمارة في ظل زيادة الطلب.

خدمات ذكية

وكشف المرزوقي عن بدء العمل بالنسخة الجديدة من النظام العقاري الذكي خلال ديسمبر، في إطار التحول الرقمي الشامل وبغرض تقديم خدمات بجودة عالية لتسجيل الممتلكات، لافتاً إلى أن النسخة الجديدة من النظام العقاري الذكي صممت بكفاءة عالية.

وأفاد أن النظام الجديد يتوفر له العديد من المميزات الرقمية التي تساهم بشكل فعال في اختصار رحلة المتعامل وتقديم قيمة مضافة من خلال الربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين، وسيتم تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة واعتماد نظام جديد في إدخال المعاملات الخاصة بعمليتي البيع والشراء وسرعة إنجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد للمتعاملين.

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