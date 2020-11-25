«ون زعبيل» يحصد جائزة المشروع الأكثر ابتكاراً 2020

المصدر: دبي-البيان

أعلنت إثراء دبي، المطور العقاري المملوك بالكامل من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عن إنجاز جديد لمشروع ون زعبيل، حيث حصل المشروع متعدد الاستخدامات على جائزة «المشروع الأكثر ابتكاراً» لهذا العام ضمن جوائز الابتكار في قطاع الإنشاء وإدارة المرافق 2020. وتم الإعلان عن المشاريع الفائزة خلال حفل أقيم في فندق سوفيتل ذي اوبليسك دبي.

وتعتبر جوائز الابتكار في الإنشاء وإدارة المرافق التي تنظمها شركة «بي أن سي للنشر» سنوياً، من أهم الجوائز المرموقة في المنطقة التي تحتفي بالمشاريع المتميزة في القطاع. تسلط الجوائز الضوء على التميز الفردي، القوة المؤسساتية ونجاح المشاريع. وحاز ون زعبيل على جائزة المشروع الأكثر ابتكاراً لهذا العام نظراً لمساهمته المتميزة في قطاع الهندسة في دبي والتزامه بأُفضل معايير أعمال الإنشاء، بالإضافة إلى الاستخدام المبتكر لتقنيات الهندسة.

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي، «نفتخر بالحصول على هذه الجائزة بالنيابة عن جميع أعضاء الفريق الذين لا يتوانون عن بذل أي مجهود لبناء أحد أهم المشاريع المميزة، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل وأيضاً على مستوى العالم. سيلهم ون زعبيل مستوى جديد من المعايير في فن العمارة، الاستدامة والابتكار في قطاع الإنشاء. عبر تخطي حدود الابتكار وتقديم أعلى مستوى من خدمات الضيافة، يمثل هذا المشروع التزام دبي الدائم بتقديم الأفضل».

أنجزت إثراء دبي 45٪ من مشروع ون زعبيل حتى الآن، ومن المتوقع أن يستكمل المشروع في عدة مراحل، ابتداءً من الربع الاخير من العام 2021. يهدف المشروع إلى دمج أفضل معايير الاستدامة عبر تطبيق متطلبات شهادة الريادة في تصميم الطاقة والبيئة LEED الذهبية، في جميع نواحي بناء وتشغيل المشروع.

وأبدت شركة إِثراء دبي مقاربة مبتكرة في تنفيذ واحدة من أثقل أعمال الرفع على مستوى المنطقة بوزن بلغ 9,500 طن، كجزء من خطة مزدوجة المراحل لإنجاز بناء ذا لينك، المبنى الأفقي بطول 226 متراً الذي يربط بين برجيْ ون زعبيل على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض.

تم إنجاز ذا لينك في أكتوبر 2020 ليكتسب المبنى المكانة التي تسمح له باعتلاء قائمة إبداعات مدينة دبي المذهلة، حيث أصبح مؤهلاً لتحطيم الرقم القياسي العالمي في غينيس للأرقام القياسية لاحتوائه على أطول برج معلق كابولي في العالم. التصميم المميز لـذا لينك سيوفر إطلالة بانورامية على مدينة دبي مع خيارات متعددة من أماكن الضيافة الفاخرة، المطاعم والترفيه، بما في ذلك مطاعم راقية حائزة على نجمة ميشلان، مسبح إنفينيتي، ومنتجع صحي فخم إضافة الى منصة للمشاهدة الأخاذة.

يمتد المشروع على مساحة تبلغ 530,000 متر مربع. وسيعيد ون زعبيل التعريف بمفهوم المشاريع المتعددة الاستخدامات في المنطقة عبر تقديم أعلى المستويات من المساحات السكنية، المكتبية ومتاجر البيع بالتجزئة.

كما سيقدم المشروع تجربة ضيافة متميزة عبر تقديم أول منتجع حضري عمودي في العالم تحت علامة ون أند أونلي. يضم ون زعبيل 263 وحدة سكنية راقية، إضافة إلى ثلاثة طوابق مخصصة لمتاجر البيع بالتجزئة والترفيه ضمن «ذا غاليري»، و497 غرفة وشقة فندقية فاخرة، كما يشمل المشروع مساحات مكتبية مرموقة، ما يجعل منه وجهة متميزة لممارسة الأعمال والترفيه.

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