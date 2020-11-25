816 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي-البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 816 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 256 مبايعة بقيمة 621.01 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 162.64 مليون درهم و236 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 458.37 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 123 مليون درهم وتلتها منطقة مردف بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 مليون درهم في منطقة أم الشيف وأخيرا مبايعة بقيمة 7 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 41 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 134.15 مليون درهم منها 7 رهونات أراضي بقيمة 18.7 مليون درهم و50 رهونات فلل وشقق بقيمة 115.45 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 40 مليون درهم وأخري في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 15 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 61.15 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 32 مليون درهم وأخري في منطقة أم سقيم الأولى بقيمة 8 مليون درهم.

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