انطلاق معرض «جواهر الإمارات» بمشاركة 100 عارض

المصدر: الشارقة-البيان

انطلق اليوم في إمارة الشارقة الحدث المتخصص بالمجوهرات الماسية والذهب والفضة واللؤلؤ والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة والعطور، «معرض جواهر الإمارات» الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة على مدار أربعة أيام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمشاركة أكثر من 100 عارض من مختلف إمارات الدولة.

وشهد اليوم الأول حضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ووليد عبد الرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة وإكسبو الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، و سلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، حيث تجولوا في المعرض والتقوا بعدد من العارضين واستمعوا منهم إلى شرح حول واقع صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، وآخر تطوراتها وتوجهاتها.

وتزخر أروقة معرض «جواهر الإمارات» بالعديد من المشغولات الذهبية والفضية والمجوهرات العصرية والتراثية المستوحاة من تاريخ الإمارات ومنطقة الخليج العربي، والتي تلبي الكثير من الطلبات لمختلف الحفلات والمناسبات، لتصاميمها الإبداعية والنادرة التي تتميز بلمساتها التي تحاكي ميول الزوار ويجدون فيها ضالة أذواقهم المختلفة وتخطف قلوبهم وانظارهم بسحرها المميز.

ويجمع المعرض الذي يقام على مساحة 6000 متر مربع تحت سقف واحد أشهر العلامات المحلية في الذهب والفضة والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات والقطع الثمينة وغيرها، كما يتضمن جناحا خاصا للعطورات يضم أهم الشركات والمتاجر المتخصصة في العطور والبخور والعود.

وأكدعبد الله سلطان العويس، اهتمام الغرفة بدعم وتطوير كافة المعارض التي ينظمها ويستضيفها إكسبو الشارقة والمراكز التابعة له في مدن الإمارة بشكل مستدام، خاصة خلال هذه الفترة الاستثنائية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد-19، التي أرخت بظلالها على مختلف القطاعات والتي شهدت تأثرا غير مسبوق، مؤكدا على أهمية الفعاليات والمعارض التي من شأنها تحفيز حركة المبيعات والتجارة على المستوى المحلي.

والتي عملت الغرفة على توفير كافة أشكال الدعم لها انطلاقا من حرصها على الإسهام الفاعل والحيوي في ازدهار القطاعات التجارية والصناعية والمهنية على كافة المستويات ومن بينها صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات في الشارقة، نظرا لأهمية المعارض المتخصصة ودورها الحيوي والمباشر في تعزيز نشاط مختلف قطاعات الأعمال.

وقال سيف محمد المدفع إن حجم الإقبال غير المتوقع على المشاركة في الحدث والتي بلغت 100% دفعتنا إلى وضع معرض «جواهر الإمارات» على قائمة أجندة المركز الثابتة سنويا، كما عكست مدى أهمية الدور الذي تقوم به صناعة المعارض ورسخت مكانة الإمارة كوجهة مميزة ورائدة للمعارض المتخصصة.

لافتاً إلى أن المعرض يعد وسيط مثالي بين التجار والمشترين خاصة وأنه يتضمن العديد من العروض الحصرية والتخفيضات التي ستطلقها الشركات العارضة، كما سيكون حافل بالمفاجآت المتميزة، حيث سيوفر لزواره فرصة الفوز بطقم من الألماس وخاتم من الذهب الأبيض مرصع بالألماس تقدمة سالم الشعيبي للمجوهرات، إلى جانب السحوبات اليومية على هاتف أيفون 11 برو من خلال الاشتراك في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعرض.

فضلا عن قسائم شرائية يوميا بقيمة 1000 درهم، كما سيتخلل المعرض تنظيم برنامج جماهيري سيتم بثه على تلفزيون الشارقة لمقابلة العارضين ومنظمي الحدث وتوزيع قسائم شراء للزوار بقيمة 10 آلاف درهم من خلال السحوبات اليومية التي سيتم إجراؤها من موقع الحدث.

ويفتح المعرض الذي يتيح لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر، أبوابه مجانا يومي الأربعاء والسبت من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة العاشرة ليلا، ويوم الخميس من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الحادية عشرة ليلا، ويوم الجمعة من الساعة الثالثة عصرا حتى الحادية عشرة ليلا، مع توفر مساحات كبيرة لمواقف السيارات سواء مقابل المركز أو في المبنى الملاصق له مجانا للزوار.

وحرص مركز إكسبو الشارقة على تطبيق أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية، والأخذ باشـتراطات الصحة والسلامة من قياس درجة الحرارة عند الدخول، واعتماد كاميرات حرارية ذكية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإعادة ترتيب مساحات العرض بطرق علمية ومدروسة لضمان التباعد الجسدي وتوفير أقصى درجات الحماية، إلى جانب توزيع الإرشادات والملصقات في كافة أرجاء المركز حرصا على سلامة الجميع.

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