مركز دبي التجاري يستأنف استضافة حفلات الزفاف

المصدر: دبي – بشار باغ

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي مساء اليوم أول حفل زفاف للرجال منذ بدء الجائحة مع التقيد التام بالإجراءات الاحترازية المرعية، واستأنف المركز استضافة حفلات الزفاف مع مراعاة التطبيق الدقيق لكافة الاشتراطات والتدابير الوقائية التي نص عليها قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الخاص السماح باستئناف إقامة حفلات الأعراس في القاعات والمنشآت الفندقية، وكذلك في المنازل والقاعات المؤقتة والخيام في المناطق السكنية، وذلك اعتباراً من 22 أكتوبر الماضي.

وتضمنت اشتراطات إقامة حفلات الأعراس والمناسبات الاجتماعية الواردة في قرار اللجنة ألا يزيد عدد المتواجدين داخل القاعة على 200 شخص وألا يزيد في الخيام والمنازل على 30 شخصاً كحد أقصى وفق الطاقة الاستيعابية للمكان، شرط أن يكون محيط الفرد الواحد للفصل عن الآخرين 4 أمتار مربعة من المساحة الكلية للمكان، مع إلزامية ارتداء الكمامات طوال الوقت وإمكانية إزالتها أثناء الجلوس على الطاولات فقط، كما يبلغ الحد الأقصى لعدد الحضور على الطاولة الواحدة 5 أشخاص، ونص القرار على تجنّب الجلوس وجهًا لوجه أو على مسافات متقاربة (لا تقل عن 1.5 متر بين شخص وآخر) على أن يتم ترك مسافة مترين بين كل طاولة والأخرى ، كما يجب ألا تتجاوز مدة الحفل أربع ساعات في القاعات والمنشآت الفندقية والمنازل والخيام والقاعات المؤقتة، وحث القرار الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن على عدم الحضور ضماناً لسلامتهم مع الامتناع عن الحضور لمن لديه أعراض مرضية مثل السعال أو ارتفاع درجة الحرارة ، بالإضافة إلى مجموعة من التعليمات الإرشادية التي يجب أن تلتزم القاعات والمنشآت الفندقية وشركات تقديم الخدمة باتباعها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز