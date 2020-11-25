سيفن تايدز تحتفل باليوم الوطني بتقديم فترات إيجار مجانية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة سيفن تايدز لتطوير المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية في الإمارات، عروض إيجار تستهدف المقيمين في الإمارات، لمساعدتهم على مواجهات التحديات الاقتصادية والتداعيات الاجتماعية الناجمة عن جائحة «كوفيد 19». ويستفيد من هذه العروض المستأجرون الجدد حصراً، حيث توفر لهم فترة إيجار مجانية لمدة شهرين.

وذلك في عقارات سيفن تايدز في كل من منطقة ديسكفري جاردنز ومساكن بوابة ابن بطوطة بدبي. يأتي ذلك بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني التاسع والأربعين.

وقال عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: أردنا من خلال هذه العروض مساعدة المستأجرين الراغبين بالانتقال إلى أحد عقارات سيفن تايدز، والذين يواجهون تحديات اقتصادية وارتفاعاً في تكاليف المعيشة في الوقت الراهن، لا سيما العائلات الجديدة منهم. ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفالاتنا باليوم الوطني، والتي تركز على إبراز تراثنا وتقاليدنا وتجسيد قيمنا الأصيلة.

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