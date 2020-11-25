سيسكو: مديرو تقنية المعلومات في الإمارات والسعودية يضعون استراتيجيات جديدة لمواكبة التغيرات العالمية

المصدر: دبي- البيان

كشفت سيسكو نتائج دراستها الأولى حول رؤية مديري تقنية المعلومات والتي حدّدت الأولويات الاستراتيجية لـ 1,300 صانع قرار على مستوى العالم عبر العديد من الأسواق ومنها الإمارات والسعودية.

وفيما يستكشف مديرو تقنية المعلومات مجالات جديدة، تغيرت طريقة عمل فرقهم على أساس يومي وخططهم المستقبلية تغييراً جذرياً، حيث كشفت دراسة سيسكو أن «كوفيد 19» يحتل المرتبة الأولى ضمن أولويات 61% من المشاركين في الإمارات والسعودية.

وحدّدت نتائج دراسة سيسكو 4 ضرورات استراتيجية واضحة لدى مديري تقنية المعلومات في الإمارات والسعودية:

• إعادة تصور التطبيقات: يؤمن 88% بأهمية البناء السريع للتطبيقات مع القدرة على نشرها في أي مكان بذكاء ومراقبة كل تجربة وإجراء في الزمن الفعلي.

• تأمين البيانات: يعتقد 98% بأهمية ضمان الحفاظ على أمن بيانات العملاء والبناء على الثقة.

• التحول في البنية التحتية: يؤمن 87% بضرورة إنشاء بيئة مُعرّفة بالبرمجيات ومدفوعة بالأهداف ومدعومة بالسياق.

• تمكين الفرق: يعتقد 84% بأهمية توفير الفرص للموظفين للتعاون بسلاسة عبر كل المنصات والوسائل.

نهج قائم على الأمن أولاً

بالنسبة لنحو 67% من مديري تقنية المعلومات في الإمارات والسعودية، يمثل الحفاظ على الخصوصية والأمن أحد التحديات المشتركة.

وعلى الصعيد العالمي، أنفق مديرو تقنية المعلومات الذين شملتهم الدراسة نحو 323 مليون دولار سنوياً (أي قرابة 14% من ميزانياتهم السنوية المخصصة لتقنية المعلومات) فقط من أجل ضمان خصوصية البيانات وحمايتها والتصدي للتهديدات الإلكترونية مثل البرمجيات الخبيثة المتقدمة. أما في الإمارات والسعودية، فقد بلغ متوسط هذا الإنفاق 12% .

بينما خصص نحو ثلث المديرين 15% من ميزانيات تكنولوجيا المعلومات أو أكثر لضمان أمن المعلومات الحساسة. وفي المرحلة القادمة، يتوقع نحو 77% من مديري تقنية المعلومات في المنطقة زيادة الإنفاق على تعزيز الأمن على مدى الـ 12 شهراً القادمة، بينما يرجح 84% منهم زيادة الاستثمارات أيضاً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويرى نحو 64% من مديري تقنية المعلومات أن «الثقة الكاملة في تأمين البيانات» هي أهم ميزة يمكنهم تقديمها لعملائهم. مع ذلك، يعاني نحو 79% منهم في مسألة الحفاظ على نسيج أمني متكامل مع السعي نحو الابتكار المستمر خلال رحلة تحول شركاتهم.

دعم الفرق

من بين مديري تقنية المعلومات الذين شملتهم الدراسة، يعتقد 51% في الإمارات والسعودية أن فرقهم «مدعومة في الغالب» بالتكنولوجيا المناسبة للنجاح في أداء مهامها. ويعتقد 19% منهم أن فرقهم يمكن أن تكون «مدعومة أكثر» بينما يدرك 23% ضرورة تنفيذ تحسينات كبيرة. و

سعياً لتمكين الفرق من التعاون بشكل أفضل في العمل، يدرج مديرو تقنية المعلومات «الثقة من الإدارة» و«تنمية بيئة العمل المناسبة» باعتبارها عوامل مؤثرة أساسية.

ويرى المديرون في الإمارات والسعودية بأنه من الضروري وضع «الحماية من تغيرات المستقبل» كأولوية رئيسية في مقدمة جداول أعمالهم من أجل دعم نجاح الشركة (77%).

وقالت ريم أسعد، نائب الرئيس لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: على مدى أكثر من 35 عاماً، وضعت سيسكو معايير الابتكار مساهِمةً في بناء الإنترنت وإرساء تصور جديد للاتصالات وتمكين صانعي القرار من تحقيق كامل إمكانياتهم وتوظيف قدراتهم. وبينما تقوم الشركات الآن بإعادة هيكلة خطط تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لتلبية متطلبات الواقع الجديد.

فإننا نعتقد بأهمية دور مديري تقنية المعلومات كقوة محفزة لأجندة الابتكار بالاعتماد على الدعم والتمكين الكامل من إداراتهم. وباتباع المزيد من الأساليب الموحدة للأمن والسحابة وتكنولوجيا التعاون يمكن تعزيز انسيابية وكفاءة العمليات والمساهمة في نهاية المطاف بتسريع نمو الشركات.

ويؤمن نحو 84% من مديري تقنية المعلومات في الإمارات والسعودية بأهمية وجود هدف أو دافع رئيسي في العمل يتماشى مع قضية خيرية. ويصنف مديرو تقنية المعلومات «توفير الوصول إلى التكنولوجيا» و«تشجيع الموظفين على إحداث تأثيرات إيجابية في مجتمعاتهم» باعتبارها مؤثرات رئيسية على قدرات الشركة لناحية المساهمة في خلق مستقبل شامل للجميع.

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