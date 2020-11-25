«ماكنزي» تطلق النسخة الثانية من برنامج «قيادة» لتعزيز القدرات الإماراتية الشابة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت ماكنزي آند كومباني إطلاق النسخة الثانية من برنامج إعداد القيادات الواعدة «قيادة»، الموجه لتمكين القيادات الناشئة الواعدة في الإمارات.

وذلك عقب النتائج النوعية التي حققتها الأولى من البرنامج، المصمم خصيصاً لتسليط الضوء على المواهب الإماراتية المتميزة وتعزيز قدراتها وإمكاناتها القيادية، من خلال حزمة متكاملة من الورش، وتدريبات بناء فرق العمل، وجلسات التدريب والتوجيه، وتقييمات القيادة على مدار عام كامل.

ويستهدف البرنامج القادة الواعدين من شباب وشابات الإمارات المتطلعين إلى المساهمة في تحقيق طموحات التحول المستقبلي المنشود، والحريصين على تطوير أنفسهم وقدراتهم ومساندة زملائهم وأعضاء فرقهم في تحسين مهاراتهم. ومن متطلبات البرنامج أن يشغل المرشحون المختارون مناصب إدارية، مع امتلاك سجل أداء متميز في المؤسسات التي يعملون بها.

ويشرف على برنامج إعداد القيادات الواعدة مجموعة من الخبراء البارزين في القطاع الذين يقدمون سلسلة من الندوات وورش العمل التدريبية وجلسات تحديد المواهب والمهارات وفعاليات أخرى تركّز على بناء فرق العمل طوال 12 شهراً.

وقالت ريما عاصي، الشريك الرئيسي ومديرة مكتب ماكنزي في أبوظبي: تشهد إمارة أبوظبي رحلة تحول طموحة تحتاج فيها إلى دور محوري للقادة الشباب. لذلك، نأمل من خلال البرنامج الذي يحقق تجربة تطوير على مدار عام كامل أن نسهم في تطوير القدرات الشخصية والمهنية بما يتيح لأعضاء البرنامج المساهمة الفاعلة في إنجاز هذا التحول وقيادته.

من جانبها، قالت روان ألبينا، مديرة أبركين في الشرق الأوسط والقائمة على تنفيذ جلسات البرنامج: خلال رحلة التعلم، يتزود المشاركون بما يلزمهم ليكونوا قادة مؤثرين في هذا التغيير. كما يتعلمون كيفية قيادة فرق العمل بطريقة سلسة وهادفة، ويكتسبون فهماً أعمق للقيادة الشخصية ومهارات حل المشكلات في مواقف الأزمات.

ويتضمن برنامج إعداد القيادات الواعدة من أبناء وبنات الإمارات «قيادة» تقييماً شاملاً للمهارات القيادية لفهم مواطن القوى والضعف، وجلسات توجيهية مباشرة بإشراف مدربين محترفين لتصميم تجربة تعلم تناسب الاحتياجات الشخصية، وندوات شخصية مباشرة للتدريب القيادي يشرف عليها مجموعة من الخبراء بهدف تطوير القدرات القيادية، ومسارات تعلم رقمية عبر الأجهزة والهواتف المتحركة للمساعدة في تعزيز عملية التعلم.

إضافة إلى مشاركة متحدثين من مؤسسات بارزة من القطاعين العام والخاص بمحاضرات وكلمات رئيسية، وإجراء تمارين بناء شبكات العلاقات وتطوير فرق العمل لتشجيع التعاون بين المشاركين.

ويواصل برنامج «قيادة» استقبال طلبات الالتحاق لغاية 31 ديسمبر.

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