مذكرة تفاهم بين جمعية المهندسين ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا

المصدر: الشارقة- البيان

وقّعت جمعية المهندسين مذكرة تفاهم مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تبادل الخبرات في المجال الهندسي.

وقّع المذكرة المهندس محمد مشروم رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين، وحسين المحمودي الرئيس التنفيذي للمجمع.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير وتنمية قدرات المهندسين وطلاب كليات الهندسة في مجال التكنولوجيا الحديثة والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتنظيم الأنشطة والفعاليات المشتركة، بجانب تدريب وتأهيل المهندسين وطلبة الكليات الهندسية والباحثين في المجالات البحثية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

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